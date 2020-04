¿Por qué se están rapando la cabeza?, explicado por el Colegio de Psicólogos de Honduras

Redacción.

20 días han pasado desde que la Secretaría de Seguridad estableciera "toque de queda" primero en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, posteriormente en todo el territorio nacional, casi un mes en confinamiento puede producir efectos en nuestra salud y mente.



La pregunta que nos hacemos en redes sociales es ¿Por qué se están rapando la cabeza los hondureños? en la cuarentena por coronavirus que experimenta el país, será una crisis al estilo Britney Spears o tiene alguna explicación psicológica. Pues si que la tiene y Felipe Pineda, vicepresidente del Colegio de Psicólogos del país explicó diferentes condicionantes que llevan al hombre a realizar dicho acción.



"Es solo un comportamiento de seguir modelos, o retos a través de las redes sociales, aunque parecen ser anormales estos pueden ser normales, salvo cuando se hacen daño así mismo lastimándose", explica, Felipe Pineda a LA PRENSA.





El experto en psicología indicó que puede tratarse en primera instancia de un efecto de reto que alguien copió de las redes sociales en momentos todos se encuentran en casa y están buscando qué hacer.La primera teoría del psicólogo parece ser real, pues los retos en redes sociales como TikTok han aumentado en los últimos días, y en Facebook , encontramos a uno que otro amigo digital mostrando en imagen cómo quedó luego de raparse en casa.El psicólogo Felipe Pineda agregó que los hombres puedenal tener el pelo corto; además de cierta frescura ante las altas temperaturas.

"Unas de las razones puede ser para contagiarse con coronavirus, muchos pueden llegar a quitarse el cabello por paranoia de algunas partículas de salivas pudieran quedar en el aire cuando alguien estornuda (cosa que no está comprobado)", finalizó Felipe Pineda, vicepresidente del Colegio de psicólogos de Honduras.El confinamiento y no poder salir a las barberías le ha devuelto al hde quitarse el pelo como lo hacían los abuelos. Así que si ves en redes una persona mostrado su pelo corto recuerda no es malo es moda.