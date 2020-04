Sampedranos de sector noreste indignados por cortes de energía en plena crisis por coronavirus

San Pedro Sula, Honduras.

En sectores de San Pedro Sula donde están las colonias Felipe Zelaya, La Trinidad, Flor de Cuba Asentamientos Humanos y zonas aledañas, así como en el sector Ticamaya que abarca colonias como Bosques de Jucutuma I, II y III y Real del Campo 2 se están viendo perjudicados por constantes cortes de energía.

Vecinos de las colonias antes mencionadas han expresado su malestar pues desde el pasado lunes están sufriendo de cortes programados de emergencia y luego bajones de energía que ponen en riesgo sus electrodomésticos necesarios en esta época de confinamiento por el Covid-19.

"Estamos molestos porque la Empresa Energía Honduras (EEH) siempre toma esta zona para hacer cortes programados y ahora hemos quedado con bajones de energía en la madrugada y en las mañanas", expresó Zoila Méndez, vecina de la colonia Santa Fe, sector Ticamaya.

A pesar de la crisis por el coronavirus, la EEH programó en estos sectores que abarca los circuitos 289 y 295, un corte de cinco horas el pasado lunes 30 de marzo, aduciendo un mantenimiento de emergencia.

"El lunes se fue la luz desde las 8:00 am y volvió como a las 10:00 am pero desde entonces el fluído de energía eléctrica no es constante y eso nos preocupa porque estamos atravesando situaciones duras de salud", manifestó Modesto Ramírez, habitante de Bosques de Jucutuma.

Pobladores de estos sectores en otras ocasiones han organizado tomas de la carretera por esta misma situación y advirtieron que de no ser solucionada la inestabilidad de la energía, volverán a las calles.