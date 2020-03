Llaman a sampedranos a colaborar con encuesta para atender casos de Covid-19

San Pedro Sula, Honduras.

La Alcaldía de San Pedro Sula abrió una plataforma virtual tipo en cuenta para reportar casos de sospechas de coronavirus a tiempo.

La preocupación es que en la ciudad se reportan casos y una de las muertes sospechosas ocurrió dentro de una casa sin que el caso se hubiera notificado a las autoridades.

"Necesitamos la colaboración de todos para hacerle frente a la situación que estamos viviendo. Hacemos nuestra parte, pero pedimos apoyo a los sampedranos", dijo el alcalde Armando Calidonio.

El llamado es para que se queden en casa pero también para que las autoridades de salud y municipales actúen a tiempo. “Necesitamos que nos ayuden a llenar esta encuesta de manera confidencial indicó.

Si algún vecino sabe de algún casos sospechoso puede llenar de manera confidencial la siguiente encuesta en el link arcg.is/GbPze0 para conocer más sobre la situación de salud.

De esa forma el alcalde sampedrano y equipos de la Municipalidad de San Pedro Sula y la Región Metropolitana de Salud de Cortés, coordinarán apoyo necesario para apoyarlos si presentas síntomas de coronavirus.

“Debemos pensar todos que debemos quedarnos en casa, no salga si no lo necesita, y cualquier acción que nosotros tomemos no será suficiente si las personas no se cuidan, por lo que tenemos responsabilidad de cuidarnos", dijo Calidonio.

Se han la implementado arcos de fumigación para que los vehículos puedan pasar más rápido y se habilite las 24 horas.