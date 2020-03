El Covid-19 golpea a la industria del turismo en Honduras

TEGUCIGALPA.

Los demoledores efectos del coronavirus o COVID-19 en la economía internacional y nacional, especialmente en la industria del turismo, comenzaron a sentirse con fuerza en Honduras con la significativa reducción del ingreso de turistas extranjeros y la consiguiente cancelación de cientos de reservaciones en hoteles en los principales centros de atracción turística, así como vuelos y otras actividades recreativas.

“Yo solo se lo puedo describir de una manera: se trata de un efecto negativo y desastroso en nuestro rubro y en este momento estamos reuniéndonos con nuestro personal para contrarrestar esta situación y adoptar medidas que sean menos dañina a la industria”, manifestó un ejecutivo de los tour operadores consultado por LA PRENSA con motivo de este trabajo.

Restricciones a los viajes Las restricciones a los viajes adoptadas por varios países, entre ellos Estados Unidos, y las cancelaciones de vuelos o reducción de la frecuencias han reducido significativamente la oferta de servicios de viaje (tanto viajes internos como internacionales), mientras la demanda sigue contrayéndose. Los turoperadores nacionales temen que este sea el peor año de la historia.

Los empresarios y microempresarios del rubro temen que con la confirmación de nuevos casos de COVID-19 en el país y la aplicación de mayores y drásticas medidas preventivas y de contención de la pandemia, el Gobierno se vea obligado a cancelar la movilización de miles de personas durante las vacaciones de Semana Santa, lo que se traduciría en millonarias pérdidas para los hoteles, restaurantes y negocios, cuyos propietarios invirtieron sus ahorros o sacaron préstamos para esta temporada.

Hasta el cierre de este artículo el Ejecutivo hondureño no había tomado una decisión al respecto.

Movilización

En las vacaciones de Semana Santa de 2019 se movilizaron al menos 3.7 millones de personas a nivel nacional, lo que generó una derrama económica de al menos 7,000 milllones de lempiras, según datos oficiales del Instituto Hondureño de Turismo (IHT).

“El turismo crea derrama económica a todos los niveles, desde el que vende combustible, el que hospeda, el que alimenta, el que hace gúias turísticas y el emprendedor que ofrece artesanías”, comento a LA PRENSA Selvin Barralaga, viceministro de Turismo.

Datoa - 2.4 millones de visitantes ingresaron en 2019, el 64% fueron excursionistas de un día y 35.6% fueron turistas. - 850 millones de dólares reportó en 2018 la OMT por divisas de turismo en el país.

Barralaga no se atrevió hacer una proyección del impacto económico que el COVID-19 tendrá en el rubro, pero recordó que 2019 fue un año en el que hubo una leve recuperación después de la crisis generada por la caravana de migrantes y su impacto en la imagen del país, especialmente en el último trimestre del año.

Indicó que en el 2019 el turismo generó más de 700 millones de dolares, que representaron 150 millones menos a los reportados en 2018 por la Organización Mundial del Turismo (OMT) por la llegadas al país de 900,000 turistas extranjeros. Ese año, la OMT reportó un ingreso de 850 millones de dólares, según se consigna en su sitio web.

El Banco Central de Honduras (BCH), estimó que en 2019 el número de turistas creció en más de 126,000 personas (5.5%) y alcanzó la cifra de 2.4 millones de visitantes, de los cuales 64% fueron cruceristas y visitantes de día, mientras que el 35.6%, es decir, 864,700 fueron turistas que pasan mayor tiempo en el país y gastan más dinero en su estancia y movilizaciones.

Impacto en sectores

La OMT estimó que la propagación geográfica del Covid-19 y su potencial impacto económico, reducirá las llegadas de turistas internacionales entre un 1% y un 3% en 2020 a escala mundial, frente al crecimiento registrado en enero anterior de entre el 3% y el 4%.

La consecuencia de esto sería una pérdida estimada de entre 30,000 y 50,000 billones de dólares, en gasto de visitantes internacionales en los diferentes destinos (ingresos por turismo internacional).

Cronología del coronavirus - 31 de diciembre de 2019

Primero.. Los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan son reportados a la OMS. En este período, el virus es aún desconocido. Los casos ocurren entre el 12 y el 29.



- 13 de enero de 2020

Propagación. Las autoridades de Tailandia reportan un caso de infección por coronavirus. El hombre infectado es un ciudadano chino que había llegado de Wuhan



- 16 de enero de 2020

Japón. En Japón, las autoridades confirman que un hombre japonés que viajó a Wuhan está infectado con el virus.



- 21 de enero de 2020

América. Funcionarios en el estado de Washington confirman el primer caso de coronavirus en Estados Unidos.



- 11 de marzo de 2010

Honduras. Las autoridades sanitarias confirman los dos primeros casos de Covid-19 en dos hondureñas que llegaron de Suiza y España.

Asimismo, la OMT consideró que la incidencia del brote de COVID-19 se hará notar en toda la cadena de valor del turismo y se prevé que se vean especialmente afectadas las pequeñas y medianas empresas, todo lo cual exige apoyo y medidas de recuperación para el sector turístico en los países más afectados, incluyendo a Honduras.

Este año, Honduras proyectaba ingresos por el orden de los 1,000 millones de dólares por concepto de llegada de turistas internacionales, pero bajo ese oscuro panorama las entradas de divisas se reducirán significativamente.

La Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (Ahla) estimó que hasta la semana anterior la reservación aérea reportó una caída de hasta un 30% como consecuencia de la pandemia. La concesionaria Aeropuertos de Honduras S. A. se ha estimado dos escenarios de pérdidas en la industria, uno menor que sería de 63,000 millones de dólares y el mayor de 113,000 millones de dólares, explicó Michael Wehmeyer, presidente de la Ahla.

“En Honduras hemos visto una baja considerable de las reservaciones, las que van cayendo durante este mes y lo calculamos en un 30 por ciento menos de ingresos”, agregó.

“Es un tema complicado, esto está difícil, hay que ser honestos, ya la disminución es tremenda”:Epaminondas Marinakys, presidente de Canaturh

Ejecutivos de la Cámara Hondureña de Turismo (Canaturh) estimaron que a raíz del coronavirus el ingreso de turistas se redujo entre un 40 y 50%, pero confiaron que la pandemia no se agrave y no haya necesidad de suspender la campaña de turismo para la Semana Santa que comienza el 5 de abril.

Epaminondas Marinakys, presidente de la Canaturh, reconoció que la actividad turística se encuentra afectada en un 50% y “no sabemos hasta donde pueda llegar y cuánto tiempo va a durar, ese es el problema, con la suspensión de vuelos en Estados Unidos, el poco turismo que se esperaba de Centroamérica será negativo”.

Detalló que se han cancelado decenas de reservaciones en hoteles, pero se estaba buscando un mecanismo que permitan posponerlas sin ningún tipo de penalización para el turista.

“El turismos crea alto movimiento económico en todos los niveles, desde el que vende combustible”: Selvin Barralaga, viceministro de Turismo

Admitió que no se puede soslayar el impacto del coronavirus en la industria turística y el miedo y la histeria que esto ha generado en la población, sin embargo, dijo que con las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se puede atenuar su impacto sin necesidad de cancelar las vacaciones de verano.

“Estamos en contacto con los tour operadores y con los hoteles y vamos a mantener unos paquetes muy atractivos y vamos a tener financiamiento y recursos para que los hoteles no cierren y lo más importante es mantener, cuidar y preservar los puestos de trabajo, no nos podemos dar ese lujo”, afirmó.