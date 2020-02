Tomás Zambrano: Congreso Nacional no recibió información de la investigación sobre Leonel Sauceda

Tegucigalpa, Honduras.



Tomás Zambrano, secretario de Congreso Nacional, aclaró este martes que los diputados no fueron notificados sobre la investigación que lleva el Ministerio Público sobre el comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Luciano Sauceda Guifarro, quien fue capturado esta mañana en Tegucigalpa.



Zambrano explicó que el proceso de aprobación de ascensos se basa en la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, según los procedimientos que lleva a cabo la Comisión de Reestructuración y Depuración policial.

De acuerdo a lo informado por el diputado, el Congreso Nacional pidió la información a los diferentes entes de los nominados para los ascensos policiales antes de elaborar un dictamen.



"Una vez recibida la información no se acreditó ante el Congreso Nacional que existía una investigación sobre este tipo de delitos sobre el comisionado Leonel Sauceda", dijo.



No se recibió información – continuó diciendo – porque los órganos investigadores del Estado llevan a cabo diligencias de investigación sobre determinado funcionario o determinada persona y en base a la autonomía de investigación, puede decretar secretividad o ser confidencial.



Zambrano confirma que esa información no fue compartida con el Congreso Nacional porque seguían y continuaban trabajando las diligencias investigativas.



"Procedimos con los ascensos y también del mismo mecanismo pasó en la comisión depuradora, ellos solicitaron información, pero la investigación estaba en estado de secretividad", agregó.



El secretario del Poder Legislativo explicó que este tipo de información no se notifica porque puede entorpecer una investigación o alertar a una persona que está siendo investigada.



"La información que llega al Congreso, es información pública, entra en secretaria, se turna a todos los de la comisión, queda en un expediente, y este poder del Estado no decreta secretividad sobre los expedientes legislativos", concluyó el diputado.