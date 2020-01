Saqueo y condonaciones ponen la lápida a Banadesa

TEGUCIGALPA. Marco Antonio Cano, administrador de Banadesa, informó ayer que ya se remitieron al Ministerio Público cinco expedientes relacionados con fraude y despilfarro de fondos de esa institución estatal por un monto de 800 millones de lempiras.

“Queremos dejar claro que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ya hemos trasladado cinco expedientes al Ministerio Público y bien sustentados, tanto de fraudes, mal uso de recursos, otorgamiento de créditos... Sin embargo, las condonaciones son hechos juzgados”, afirmó el interventor.

El diputado Jorge Lobo aseguró ayer que no se condonaron deudas al expresidente Porfirio Lobo Sosa ni tampoco a él. “Lo puedo garantizar, Banadesa no le condonó ni un cinco a Pepe Lobo, y ahí pueden investigar. A mí me han dicho que yo tenía préstamos ahí, pero no, uno saca en la banca privada”.