Sin la Maccih en Honduras, la Ufecic pierde poder de acción

TEGUCIGALPA.

La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) no tendrá más casos que investigar.

Todas sus actuaciones quedaron canceladas desde que el convenio que mantenía “viva” a la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Maccih) no se renovó.

Esto se establece en el acuerdo de creación de la Ufecic que firmaron el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el cual la vigencia de la Ufecic estaba condicionada a la vigencia del mandato de la Maccih.

24 casos en investigación, aseguró la Ufecic, tenían antes que finalizara el convenio con la Maccih. Los casos estaban avanzados.

Selección de casos. El acuerdo que se firmó entre la OEA y la Fiscalía buscó un proceso efectivo de labor conjunta y coordinada, que propiciara la investigación imparcial, el procesamiento, la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables de la comisión de delitos de corrupción.

La idea era aumentar a través de la experiencia del personal de la Maccih, la fuerza operativa del Ministerio Público hacia una investigación y persecución penal integrada.

En el artículo 4, del acuerdo conjunto, se establecía que la Ufecic asumiría de forma exclusiva los casos que hubieran sido seleccionados por la Maccih. Ambos trabajarían de manera conjunta y coordinada para propiciar la investigación imparcial, el procesamiento, la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables de la comisión de delitos de corrupción.

14 artículos tenía el acuerdo firmado entre el Ministerio Público y la OEA para dar vida a la Ufecic mientras estuvo en vigencia la Maccih.

Este trabajo conjunto es valorado por varios sectores, y en cuatro años muchos son de la opinión que no es congruente desaparecer la Ufecic, porque es una unidad que se capacitó y certificó y está preparada para combatir a los corruptos.

“La Ufecic se debe fortalecer, no debe desaparecer porque es una unidad de la Fiscalía, no se le debe dar el tiro de gracia, se debe aprovechar la experiencia y normalizar su actuar como un ente sin la Maccih. Recordemos que es una unidad adscrita a la Fiscalía y no tiene por qué desaparecer”, expresó Rafael Sarmiento, diputado de Libre.

Labor

A lo largo de cuatro años la Ufecic trabajó con un equipo multidisciplinario integrado por fiscales, agentes de investigación, analistas criminales, auditores forenses, forenses informáticos, expertos, entre otros.

Ellos fueron quienes documentaron cada uno de los 14 casos que se judicializaron. Luis Santos, jefe de la Ufecic, anunció antes que el convenio no fuera renovado que había 24 casos en investigación y que los mismos estaban avanzados.