Fiscalía pide 18 años de cárcel para exsubcomisionado Jorge Alberto Barralaga

Tegucigalpa, Francisco Morazán.



La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), solicitará este martes a la 1:30 de la tarde en la audiencia de individualización de la pena, 18 años de reclusión en contra del ex subcomisionado Jorge Alberto Barralaga Hernández, por el delito de lavado de activos.



En este mismo caso, Fiscales de la UF– ADPOL solicitan 15 años de prisión en contra de la esposa del narcotraficante Wilter Blanco, Montse Paola Fraga Duarte, ambos declarados culpables el 26 de noviembre de 2019, tras concluir el juicio oral y público.



La pena solicitada contra Barralaga se sustenta en el artículo 27 del Código Penal, contentivo de las circunstancias agravantes, de las cuales el Ministerio Público considera se cometieron: fraude, premeditación conocida y prevalecerse del carácter público de su cargo.

Como se recordará, dicho caso fue denominado como Operación Perseo y los aseguramientos al Clan Barralaga ascendieron a 235 bienes muebles e inmuebles y productos financieros y sociedades mercantiles, dentro de los que destacan viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias, mismos que se ejecutaron entre el 31 de julio y la primera semana de agosto de 2017.



Todo ello, en razón de movimientos atípicos entre cuentas bancarias y otro tipo de transacciones descubiertos al ex alto oficial Barralaga, su núcleo familiar y personas relacionadas, que movieron más de 2000 millones de lempiras.



Las indagaciones de agentes de la Atic asignados a la UF- ADPOL y de los expertos forenses en delitos financieros, además demostraron que este grupo organizado durante varios años realizó adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.



Los otros implicados en la primera etapa de Operación Perseo son: José Santiago Barralaga Hernández (prófugo de la justicia y hermano del ex jerarca policial), Jorge Alberto Barralaga Rivera (prófugo de la justicia e hijo del ex subcomisionado), Reyna Elizabeth Ayala Reyes y Edith Xiomara Roca Pérez (esposa y cuñada, de forma respectiva, de Jorge Alberto Barralaga Hernández) y Carmen Alejandra Morales Sarmiento (condenada por lavado de activos y esposa de Jorge Alberto Barralaga Rivera).

Además, recientemente los Fiscales de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y Agentes de la Atic, ejecutaron Operación Perseo II, logrando Auto de Formal Procesamiento y Prisión Preventiva en contra de José Arístides Flores Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gavarrete Ortega, acusados por el delito de lavado de activos y a quienes se les vincula directamente de ser socios de Jorge Alberto Barralaga Rivera, hijo del excomisionado Jorge Alberto Barralaga Hernández.



En esta continuación del caso, se siguió el rastro de 5000 mil millones de lempiras y se llevaron a cabo aseguramientos de 113 bienes muebles e inmuebles, entre ellos de 21 bienes inmuebles, 16 vehículos, una embarcación, 10 sociedades mercantiles y el congelamiento de 65 cuentas bancarias.