Hondureño participa en concurso de cocina del canal Food Network

Nueva York, Estados Unidos

El hondureño Nelson Banegas viajó a Estados Unidos a los 17 años para reunirse con su madre, quien partió en busca de mejores oportunidades para su familia. Sin embargo, él nunca imaginó que encontraría la vocación de su vida, la gastronomía, y que además representaría a Honduras en el programa "Fire Masters", del canal Food Network.

En este famoso programa de Canadá, los cocineros más apasionados miden sus conocimientos a través de elaborados platillos en un tiempo recórd.



Nelson es el primer hondureño en participar en este programa, en el que los chefs compiten por tener el mejor sabor y la mejor presentación.



El capítulo en el que participará el catracho se estrenará a inicios del 2020 y afirma estar muy emocionado y orgulloso de representar a Honduras en este concurso.





Nelson afirma que disfruta de compartir sus conocimientos con aquellos que también desean aprender de gastronomía, ya que él se enfrentó al reto de personas que evitaban darle consejos u orientarlo, pero eso no lo detuvo.

"Esta ha sido una de las mejores experiencias en mi vida, jamás imaginé poder concursar ahí. De hecho, cuando me contactaron no lo podía creer y dudé de participar, pero finalmente acepté".

Este hondureño comenzó lavando platos y ahora es chef en Standing Room Only, una compañía de eventos en Nueva York. Además, ha podido representar a Honduras en importantes competencias como el concurso internacional de comida moderna llamado Sous Vide Day, en el que obtuvo el segundo lugar.

Banegas, originario del departamento de Olancho pero criado en Puerto Cortés, afirma que el camino no ha sido fácil, pues ha tenido que hacer muchos sacrificios para llegar a donde está.

"He tenido que esforzarme mucho, pasar desvelos y hasta recibir malos tratos de personas que buscan evitar que continúes con tu sueño, pero no me he detenido y no lo haré mientras Dios me dé fuerzas", dijo Banegas.

Su dedicación y esfuerzo lo llevaron a escalar poco a poco en la compañía para la que labora, ya que en el momento en el que se presentó la oportunidad para tener el cargo como chef tuvo que demostrar su capacidad.

"Yo era segundo al mando y lamentablemente el chef que estaba al frente cometió un error que le costó el puesto, y me promovieron a mí; sin embargo, tuve que ganarme el lugar, y gracias a Dios he podido responder".

La especialidad de Nelson Banegas son los platillos mediterráneos, pero su sueño es abrir un restaurante en donde también conquiste con la cocina hondureña.

Afirma que cuando está en la cocina cualquier problema se desvanece, pues todos sus sentidos se concentran en preparar algo delicioso.

Su especialidad son los platos mediterráneos y desea en el futuro montar su propio restaurante y dar empleo a otros hondureños. También sueña con ganar un premio en la gastronomía y llevar aún más alto sus raíces.

"Quiero mostrar el sabor de la comida hondureña y fusionarla con otras culturas. Sé que aún me falta mucho más camino por recorrer, pero estoy seguro que de la mano de Dios lo lograré".

Nelson es padre de un niño y actualmente espera la llegada de su primera hija junto con esposa, con quien reside en Nueva York.