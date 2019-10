Más de L100 millones adeudan abonados de La Ceiba al Sanaa

LA CEIBA.

Más de 100 millones de lempiras adeudan los abonados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa) en esta ciudad, mora que se ha mantenido en los últimos años.

Según las autoridades de la estatal, hay meses que solo se recauda un 50% de la meta, tomando en cuenta que el Sanaa en La Ceiba recauda unos cinco millones de lempiras al mes.Una de las razones es la falta de agua en la ciudad por los bajos caudales del río Danto, principal abastecedor.

Hay hogares que pasan hasta una semana que no reciben el servicio por lo que se abstienen de pagar su factura, argumentan.

“Los abonados de La Ceiba le deben más de cien millones de lempiras al Sanaa. La mayoría de esa deuda la tienen los altos consumidores. Hay gente que no quiere pagar porque dicen que no les llega agua, pero yo no tengo autorización para decirles que si no les llegó agua, le vamos a deducir”, dijo Suyapa Ulloa, jefa del departamento comercial.

Además 1-Desde hace unos 26 años, el Gobierno no invierte en nuevas fuentes de captación de agua potable.

2-Este año, los ceibeños viven la peor crisis de agua en los últimos años. En algunos hogares están hasta un mes sin recibir el servicio.

3-La construcción de la represa Cuyamel no se ejecutó por oposición de los habitantes de las comunidades aledañas.

Una cuadrilla se desplaza por la ciudad cortando el servicio a los abonados que deben de 10,000 lempiras en adelante. La situación se ha vuelto insostenible, a tal grado que las oficinas regionales y de comercios permanecen sin fluido eléctrico desde hace cinco días ya que la Empresa Energía Honduras les cortó el servicio por falta de pago.

“Estamos en la disponibilidad de hacerles un convenio de pago si no tienen la cantidad que deben. Pero el no tener energía nos está atrasando el sistema de cobro, pagos en línea y otras gestiones de los abonados ya que la EEH no nos ha venido a restablecer la energía, a pesar que nos dicen que ya se pagó la deuda”, añadió la funcionaria.

Allan Espinal, subgerente del Sanaa, dijo que “lo que más nos afecta es la mora ficticia. Por ejemplo, una empresa que cambia o desaparece deja el contador en mora. Estamos viendo a ver cuánto de esa mora se puede recuperar, tomando en cuenta la real y la ficticia. La mayor parte de los deudores son instituciones del Gobierno y se trata de hacer arreglos con la Secretaría de Finanzas”.

Otro de los problemas que enfrenta la institución son los altos niveles de clandestinidad.

La red de agua en La Ceiba tiene una pérdida de un 50%, entre fugas y pegues clandestinos, según las autoridades del Sanaa.

La regional en La Ceiba tiene 20,900 abonados, siendo un 45% de los habitantes de la ciudad.

La otra parte es dotada a través de juntas de agua y pozos privados. La estación se abastece de siete pozos y cuatro pequeñas represas.