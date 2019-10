Abogado de Tony Hernández pide a juez no admitir declaración del día del arresto

Nueva York, Estados Unidos.

El equipo de defensa del ex diputado hondureño, Juan Antonio Tony Hernández, solicitó al juez impedir que se admitan 75 páginas de traducciones de la declaración del hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, durante el sexto día del juicio que se celebra en una corte del Distrito Sur de Nueva York.

El abogado defensor Omar Malone se quejó con el juez Kevin Castel porque que no se ha presentado la entrevista completa que Tony Hernández brindó a agentes federales estadounidenses tras su arresto en el aeropuerto de Miami en noviembre de 2018.

En ese interrogatorio, Tony Hernández admitió que había aceptado regalos de narcotraficantes hondureños que había conocido durante años.

La Fiscalía estadounidense continúa interrogando este jueves 10 de octubre al agente de la DEA, Sandalio González, quien fue el encargado de la operación de arresto del ex diputado hondureño:

- Fiscal: ¿Hubo un momento en la entrevista cuando habló con el acusado sobre el uso de armas?

- Agente: Sí.

- Fiscal: Ahora, poniendo en evidencia una serie de permisos de armas a nombre de Juan Antonio Hernández, algunos de ellos estaban vencidos.

- Fiscal: ¿El acusado le explicó porqué había viajado a los Estados Unidos?

Agente: Sí.



(Fiscalía pone una parte del video en la que Tony Hernández habla sobre su compañero, que lo iba a encontrar en Cancún o en Houston)



- Fiscal: No más preguntas:

El juez autoriza el contra interrogatorio al equipo de la defensa del acusado.



- Abogado Defensa: Agente González, coloqué frente a usted una bolsa. ¿Usted la firmó?

- Agente: El agente especial Fairbanks y el agente Bush.

- Abogado Defensa: ¿Es esta la bolsa de cosas que le quitaron a Tony Hernández cuando lo arrestaron?

- Agente: Eso parece.

- Abogado Defensa: Aquí está su gorra. Y el permiso de armas que estaba en su billetera, ¿cierto?



El agente lee una tarjeta en español: Membresía del colegio de abogados de Honduras, autorizando al poseedor a practicar la ley en cualquier parte de la República.



- Fiscal: No hay objeción para que lo traduzca al inglés.

- Abogado Defensa: ¿Usted o alguien más revisó las llamadas entrantes y salientes de este recibo telefónico?

- Juez Castel: Puede preguntarle si él lo revisó o sí sabe si alguien de la DEA lo revisó, de otra manera daré lugar a la objeción por la formulación de la pregunta.

- Abogado Defensa: Usted dice que habla español. ¿Sabe lo qué significa esto en el recibo: Devolución ISBTC?

- Agente: No sé lo que eso significa.

- Abogado Defensa: En el celular que usted incautó cuando arrestó a mi cliente, ¿encontró algún mensaje de WhatsApp con el Rojo?

- Agente: No.

- Abogado Defensa: ¿Con Ardón o los Valle Valle? ¿Alguien?

- Agente: Estaba el Sr. Cálix.

- Abogado Defensa: ¿Pero el Sr. Cálix fue el qué testificó?

- Agente: No.

- Abogado Defensa: ¿Su reporte dice que en el celular del acusado habían comunicaciones con el narcotraficante Mario Cálix?

- Agente: No recuerdo.

- Abogado Defensa: ¿Ver su informe le refrescaría sus recuerdos?

-Abogado Defensa: ¿Algún agente de la DEA ha incautado algún kilo de cocaína con el sello TH?

-Agente: No sé.

-Abogado Defensa: ¿Estaban las huellas de Tony Hernández en algún kilo de cocaína? ¿En cualquier cosa?

-Agente: No, señor.

-Abogado Defensa: entonces, ¿alguien en la DEA puso a Tony Hernández en este video hablando con estas personas?

-Agente: No sé.

-Abogado Defensa: Y estas fotos, ¿son fichas policiales después del arresto? ¿O antes de que fuera arrestado, cuando estaban viviendo lo que sea que usted llama su vida normal?

-Agente: No sé.

-Abogado Defensa: Los helicópteros... ¿Tiene alguna evidencia contundente de que pertenecían a Tony Hernández?

-Agente: No se a qué se refiere.

-Abogado Defensa: ¿Tiene algunos recibos de venta?



La fiscalía busca en sus carpetas.



-Abogado Defensa: ¿Tiene alguna patente o lista de pasajeros? Los traficantes de drogas no siempre cumplen con las leyes. Aparte de eso, ¿hay algún manifiesto aéreo en alguna parte que señale a Tony Hernández?

-Agente: Creo que sí. No recuerdo el año.

-Abogado Defensa: ¿Dónde estarían esos documentos?

-Agente: Tendría que contactar a los agentes en otra investigación. Creo que lo vi.

-Abogado Defensa: ¿Sabe sobre qué era el vuelo?

-Agente: No lo sé.

-Abogado Defensa: ¿Sabía usted que la República de Honduras emite licencias para poseer armas automáticas como las M-16s y M-15s?

-Agente: No lo sabía.

-Abogado Defensa: ¿Las armas automáticas son legales aquí en los Estados Unidos?

-Agente: Creo que sí.



-Abogado Defensa: Y su equipaje, cuando lo registraron, ¿había drogas allí? ¿Alguna libreta contable de drogas?

-Agente: No.

-Abogado Defensa: Ahora, había ropa interior. ¿Usted vio recibos de prendas de Under Armor?

-Agente: No vi ninguno.