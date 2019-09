Ataque a refinería impactará en precios de los carburantes

Tarifas a la energía no se deben disparar TEGUCIGALPA. De acuerdo con la fórmula que utiliza el Gobierno de Honduras, el valor de los carburantes se define en base a un promedio del precio internacional de los últimos 21 días.En ese sentido, según analistas del tema del petróleo, esto ayudará a que el impacto en los precios internos del mercado hondureño no sea tan fuerte. Después de seis semanas consecutivas de rebajas en los derivados del petróleo, los consumidores volvieron a experimentar un nuevo incremento a partir de ayer. Sobre el temor de que el aumento a los carburantes de ayer, más los efectos del ataque a una refinería de Arabia Saudita, impactará en el nuevo pliego tarifario de la energía eléctrica que se aplicará de octubre a noviembre próximo, los expertos coinciden en que no debe afectar .