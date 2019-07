Partido Nacional propone pacto para que se aprueben reformas electorales

Tegucigalpa, Honduras.



El Partido Nacional de Honduras propone un pacto con todos los sectores de la sociedad hondureña para que se aprueben las reformas electorales, para que estén vigentes en las elecciones de 2021.



Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), hizo la propuesta este martes, al mismo tiempo que advirtió: "si no hay las reformas electorales mínimas para el próximo proceso electoral tenemos asegurado un problema más grave que el que hubo en diciembre de 2017, en la crisis poselectoral".



Sánchez recordó que tras las elecciones en las que el presidente Juan Orlando Hernández resultó reelecto, en Honduras se vivió violencia, saqueos a la empresa privada, tomas de carretera, lo que conllevó pérdida de vidas humanas y significó un deterioro de la economía del país.

El presidente del CCPN expresó que las reformas serán un refuerzo la credibilidad del proceso electoral, tanto a para el pueblo hondureño como para la comunidad internacional.

Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional.

Es en tal razón que el Partido Nacional propone un pacto para sentarse a dialogar con los políticos y el pueblo para construir los consensos necesarios para aprobar la reformas "que son bien necesarias".



Sánchez invitó a los distintos sectores de la sociedad hondureña y a los países cooperantes para que se unan a este pacto.



"Consideramos que este es un tema que nos debe de interesar, no solo por el alto costo económico, sino por tema de democracia", indicó.



Ante la petición de los diputados de la oposición, que piden elegir las autoridades de los nuevos institutos electoras, el ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social dijo que "no podemos pretender que se elijan autoridades de instituciones que todavía no tenemos leyes aprobadas", por lo que invitó al Congreso Nacional para que se aprueben todas las reglamentaciones necesarias.