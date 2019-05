Turismo de cruceros dejará $148 millones este año

Roatán, Honduras.

Los encantos de Roatán, transmitidos de turista a turista, impulsan a esta isla como uno de los destinos preferidos en los últimos años de los cruceros de lujo.

La mañana de ayer el muelle amaneció ocupado por el segundo crucero más grande del mundo, el Harmony of the Seas, que trajo más de 6,400 turistas. Al menos el 80% de los cruceristas bajó del gigantesco barco de la compañía Royal Caribbean para disfrutar de las bellezas de la isla. Las autoridades del puerto indicaron que la llegada de una embarcación de ese tamaño es señal del crecimiento turístico, así como de empleos para los pobladores.

Emilio Silvestri, ministro de Turismo, estimó que el ingreso monetario que dejó la llegada de ese crucero supera los $600,000 (14.7 millones de lempiras).

¡Un verdadero lujo!: Imágenes del "Harmony of The Seas", el crucero que está en Roatán

“Cada vez nos sentimos más contentos y satisfechos por recibir estas enormes embarcaciones que traen a miles de cruceristas, lo que demuestra la gran preferencia que tiene Roatán dentro de las compañías de cruceros”, señaló.

6,780 Pasajeros es la capacidad del Harmony of the Seas, el cual pertenece a la categoría Oasis de la línea de cruceros Royal Caribbean. Tiene una longitud de 362 metros, 19 niveles y siete diferentes zonas de recreación.

El barco atracó ayer a las 6:00 am, fue su primera llegada a la bella isla, no obstante, dentro de tres semanas regresará; el capitán del barco, Jhonny Favelin, indicó que durante este año la embarcación realizará 10 visitas a la isla.

Es el segundo más grande con 362 metros de largo. Cuenta con parques, toboganes acuáticos, restaurantes, tiendas y un teatro.

En noviembre pasado el puerto de Roatán recibió al Symphony of the Seas, considerado el más grande del mundo y anterior a ese atracó el Allure of The Seas, el tercero más grande, comprobando los altos índices de satisfacción de los cruceristas que tienen la oportunidad de conocer todos los atractivos naturales y gastronómicos que posee Roatán.

Ingresos. En 2018, 200 cruceros que atracaron en el puerto con más de 620,000 turistas. El mercado de turismo de cruceros dejó al país más de $138 millones y 4,200 empleos directos. Con la llegada de 23 cruceros adicionales al país este año las autoridades esperan incrementar 85,000 turistas y $10 millones en ingresos, para sumar unos $148 millones (L3,648 millones).

La llegada de este barco significa la confianza que están teniendo las líneas de cruceros en el país. Emilio Silvestri, ministro de turismo

Silvestri indicó que se debe seguir invirtiendo para posicionar a Roatán. “Hay alta competencia, en el Caribe hay 38 puertos que están peleando por llevar estos barcos, en ese sentido, no podemos dormirnos y quedarnos en esta etapa, tenemos que seguir creciendo”.

Actualmente se realizan trabajos de infraestructura en el puerto de cruceros con una inversión de $35 millones para la ampliación del muelle, al finalizar la construcción podrán atracar dos barcos de manera simultánea, explicó Silvestri.