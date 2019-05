Recusación de Ufecic retrasa audiencia inicial contra implicados en caso "Narcopolítica"

Tegucigalpa, Honduras.

Pese a que se reprogramó para las 7:00 pm, aún no ha comenzado la audiencia inicial contra cinco implicados en el caso "Narcopolítica", presentado en las últimas horas por parte de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih).

A los juzgados capitalinos llegaron Miguel Pastor, exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Wálter Noé Maldonado, exdirector de carreteras, Deysi Marina Zúñiga Méndez, Claudia Marisela Matute Colindres y José Manuel Valladares Rosa.

De acuerdo con la Ufecic, Agueda Canelo, jueza que lleva el caso, fue denunciada ante la inspectoría por estar incluida en una investigación ordenada por la filtración de información reservada.

La recusación solicitada por la Ufecic generó que la audiencia no comenzara a las 2:00 pm de hoy, tal y como estaba establecido en primera instancia. Dicha recusación será definida por la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, y mientras no se resuelva, esta no iniciaría.

Según se conoció, si la audiencia logra concretarse pueden resultar diferentes escenarios, desde un auto de formal procesamiento con prisión preventiva o medidas distintas a la prisión en el caso que no se desestimen los señalamientos, de lo contrario, sobreseimiento provisional o definitivo.



-Más temprano-

"Guardia de los Juzgados en Materia de Corrupción nos sacaron y no dejaron bajar cajas de documentos por el sótano, pretenden que prueba sea descargada en la vía pública. Según lo manifiestan 'es orden de arriba', cosa que no pasó con la defensa, esto no puede ser", citaba la Ufecic vía Twitter.

Posteriormente, el Poder Judicial contestó aduciendo que "en vías de un correcto desarrollo de la audiencia inicial en el Juzgado de Letras en materia de corrupción, no se le ha prohibido el acceso a los fiscales y tampoco se ha impedido el correspondiente traslado de las pruebas que presentarán en el caso, a todas las partes procesales se les dio la posibilidad de ingresar sus pruebas como de costumbre, por lo que es falso que exista una orden de imposibilitar su trabajo".

-Comunicado-



De acuerdo con un comunicado divulgado por la Maccih, el requerimiento fiscal presentado es producto de una investigación realizada por el equipo integrado de investigación y persecución penal, compuesto por fiscales e investigadores de la Ufecic-mp, con apoyo técnico de los expertos de la Maccih de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En el caso denominado “Narcopolítica” están acusados de lavado de activos, fraude,

falsificación de documentos, soborno doméstico y cohecho activo.