Funcionarios del CNE y TJE serán “caras nuevas”, asegura Mauricio Oliva

Tegucigalpa, Honduras.

Los funcionarios que dirigirán el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) serán “caras nuevas, nuevos elementos, renovados, con una amplitud mayor”, reveló ayer el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, al descartar cualquier posibilidad de reelección de los magistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El titular del Poder Legislativo puso punto final a las ideas surgidas en su propio partido de reelegir al magistrado David Matamoros, cuyo nombre fue incluido en una propuesta presentada el 15 de mayo, leída por el diputado nacionalista Mario Pérez que incluyó a Eduardo Enrique Reina, del Partido Libre, y Rafael Padilla, exdirigente del Partido Anticorrupción (PAC).

La moción no fue tomada en consideración al no recibir el respaldo del Partido Libre que a partir de ese momento se declaró en “insurrección legislativa” porque en la propuesta no se incluyó a su candidata Rixi Monacada.

Sépalo

Los diputados de Libre apoyarán cualquier propuesta si esta incluye a Rixi Moncada y Carlos Eduardo Reina.

“No tenemos candidatos porque primero queremos ver cuáles son las atribuciones, queremos ver el perfil que defina la ley, y de acuerdo con eso lo vamos a hacer. Lo que le quiero decir que van a ser caras nuevas, nuevos elementos, renovados, con una amplitud mayor”, afirmó Oliva. Preguntado sobre el destino del magistrado Matamoros, Oliva declaró que “ya hemos platicado con él, cualquiera tiene derecho a proponerlo (pero) yo dije desde el primer día que no solo bastaba con tener una buena ley, sino que había también que renovarla y nada de gente del Tribunal (Supremo Electoral).

Matamoros “es mi correligionario, le tengo un especial aprecio, ha estado bastante tiempo, hizo una buena labor”, afirmó Oliva.

Los últimos enfrentamientos ocurridos en el Congreso, particularmente con la bancada del Partido Libertad y Refundación, son precisamente por la decisión de dejar más tiempo en sus cargos a los magistrados del Tribunal Electoral.