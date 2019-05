El Komander se presentará en concierto en la ExpoAgaa 2019

La Ceiba, Honduras.



Este día se inaugura la 33 ExpoAgaa 2019, en la cual los miembros de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (Agaa) han programado una serie de actividades, en el marco de la Feria Isidra y Gran Carnaval Internacional de la Amistad.



A las 11:00 am se tienen programado los actos de apertura en el campo Agaa y para darle realce al evento se han invitado a autoridades locales y nacionales. Durante el protocolo inaugural se entregarán reconocimientos a ganaderos destacados, en especial a Lenín Escobar, nombre que lleva este año la feria ganadera. Alfredo Ríos El Komander, cantante mexicano de género banda y corridos, famoso por canciones como “Malditas ganas’’ y “El papel cambió” entre otras, será la estrella invitada para deleitar a los miles de asistentes que se darán cita.



El artista cerrará la ExpoAgaa con un magno concierto el domingo 26 de mayo a las 7:00 pm, después del rodeo internacional que iniciará a las 3:00 pm, donde se presentarán montadores de toros de varios países.



“Hemos trabajado fuerte para brindarle un buen espectáculo en la ExpoAgaa. Hemos programado eventos que no se habían realizado en ferias anteriores porque queremos proyectarnos de la mejor manera para las personas que nos visitan de todo el país”, apuntó Juan Sauceda, presidente del Agaa.



El ganadero dijo, además, que han hecho esfuerzos por brindar un concierto de altura para el domingo de cierre.



“El rodeo internacional será uno de los mejores eventos, con montadores de toros de varios países y el rodeo concierto con El Komander que espero lo disfruten al máximo”.



Durante la semana se desarrollarán diversas actividades como concursos caninos, exposición ganadera y exhibición de ovejos y caballos pony. Además, venta de artesanías y una diversidad de otros productos.



Asimismo, derivados de la leche y productos cárnicos entre otros. La Guanajeña, Silver Stars, Los Halcones, Gran Banda y Mi Delicia, entre otros grupos musicales, estarán a cargo de poner a bailar a los asistentes durante todas las nueve noches que durará la fiesta de los ganaderos.



Este año se han implementado otras atracciones en la feria como ser una noche de carnaval, la cual se va a desarrollar mañana domingo. Entre los grupos musicales que amenizarán están las Chicas Roland, la Sonora Dinamita, Los Roland y las Chicas Zamba. Asimismo se tiene contemplado realizar una subasta de ganado, en la cual se pondrá a disposición del público la mejor genética de todo el país.



Parque de atracciones



Este año los juegos mecánicos no se instalarán en la Feria Isidra y el Gran Carnaval de La Ceiba como es tradición debido a que no llegaron a un acuerdo financiero con la municipalidad, pero sí estarán en la ExpoAgaa, así lo anunciaron los directivos de la organización ganadera.



La feria de los ganaderos siempre ha contado con una seguridad de primera para que los visitantes disfruten del evento sin incidentes, así lo dieron a conocer los organizadores del evento.