San Pedro Sula, Honduras.

La Semana Santa inicia mañana con el Domingo de Ramos, día en el que se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

Monseñor Ángel Garachana recordó a los cristianos que Jesucristo es el verdadero significado de la Semana Santa, por lo que instó a tener una buena comunión con Dios, para darle un buen sentido a las celebraciones de la Iglesia.

Estos son los horarios de las actividades religiosas de la Semana Santa:

San Pedro Apóstol Catedral



Domingo de Ramos - 14 de abril

6:00 am Misa solemne y bendición de ramos

7:30 am Misa solemne y bendición de ramos

8:15 am Procesión desde Inst. María Auxiliadora.

9:00 am Misa solemne y bendición de ramos

11:00 am Misa solemne y bendición de ramos

6:00 pm Misa solemne y bendición de ramos



Lunes Santo - 15 de abril

6:40 am Santa misa

6.15 pm Santa misa

7.00 pm Viacrucis juvenil, Pastoral vocacional y adolescentes



Martes Santo - 16 de abril

6:40 am Santa misa

6:15 pm Santa misa



Miércoles Santo - 17 de abril

6:40 am Santa misa

10:00 am Misa crismal

6:15 pm Santa misa



Jueves Santo - 18 de abril

10:00 am Confesiones

6:00 pm Misa solemne última cena del Señor

8:00 pm Hora santa



Viernes Santo - 19 de abril

6:00 am Viacrucis (por las calles)

9:00 am Reflexión

3:00 pm Oficios litúrgicos

5:30 pm Procesión de santo entierro

7:00 pm Celebración madre dolorosa



Sábado de Gloria - 20 de abril

8:00 pm Gran vigilia pascual



Domingo de Resurrección - 21 de abril

5:30 am Santo encuentro

6:00 am Misa solemne de resurrección

7:30 am Misa solemne de resurrección

9:00 am Misa solemne de resurrección

11:00 am Misa solemne de resurrección

6:00 pm Misa solemne de resurrección



Parroquia San vicente de paúl



Jueves Santo - Celebración de La Última Cena

5:00 pm María Reina del Mundo

7:00 pm Sede parroquial



Viernes Santo - Viacrucis

6:00 am Sede parroquial

3:00 pm María Reina



Sábado de Gloria - Vigilia Pascual

7:00 pm Sede parroquial María Reina



Domingo de Resurrección - Misa de Resurrección

11:00 am Sede parroquial

6:00 pm Sede parroquial

5:00 pm María Reina



Parroquia Nuestra Señora de Suyapa



Jueves Santo -Celebración de La Última Cena

7:00 am Nuestra Señora de Suyapa Cerro Verde

5:00 pm San Miguel Cascadas

5:00 pm Centro Virgen



Viernes Santo - Viacrucis

7:00 am Sede parroquial



Sábado de Gloria - Vigilia Pascual

6:00 pm La López, Victoria, Cerro Verde



Domingo de Resurrección - Misa de Resurrección

8:00 am La López

10:00 am Cascadas

4:00 pm Res. Colinas

6:00 pm Sede parroquial



Parroquia La Santa Cruz



Jueves Santo - Celebración de La Última Cena

5:00 pm Sede parroquial



Viernes Santo - Viacrucis

5:00 am Sede parroquial



Sábado de Gloria - Vigilia Pascual

6:00 pm Santa Cruz

9:00 pm Santa Cruz



Domingo de Resurrección - Misa de Resurrección

9:00 am Nuestra Señora de Pentecostés, San José Obrero

10:30 am Santa Cruz, Cristo Resucitado

04:00 pm Cristo de Esquipulas, Nuestra Señora de Suyapa



Parroquia Sagrado Corazón de Jesús



Jueves Santo - Celebración de La Última Cena

6:00 pm Sede parroquial



Viernes Santo - Viacrucis

6:30 am Procesión sale de la comunidad Inmaculada Concepción



Sábado de Gloria - Vigilia Pascual

6:00 pm Sede parroquial



Domingo de Resurrección - Misa de Resurrección

8:00 am Sede Parroquial



Parroquia El Buen pastor



Jueves Santo - Celebración de La Última Cena

5:00 pm El Buen Pastor

6:15 pm Gracias a Dios



Viernes Santo - Viacrucis

8:00 am El Buen Pastor, Gracias a Dios



Sábado de Gloria - Vigilia Pascual

9:00 pm El Buen Pastor



Domingo de Resurrección - Misa de Resurrección

10:45 am El Buen Pastor

5:00 pm Nuestra Señora de Suyapa

6:45 pm Gracias a Dios



Parroquia Inmaculado Corazón de María



Jueves Santo - Celebración de La Última Cena

9:00 am Seis de Mayo, Copén

4:00 pm Central

6:00 pm Claret, Céleo

8:00 pm Rivera, Felipe



Viernes Santo - Viacrucis

6:00 am Sede parroquial Veneración de la cruz

3:00 pm Boquerón, Copén



Sábado de Gloria -Vigilia Pascual

4:00 pm Central

6:00 pm Claret, Céleo

8:00 pm Felipe, Rivera, Seis de Mayo

10:00 pm Pedroza



Domingo de Resurrección - Misa de Resurrección

8:00 am Cerrito Lindo

10:00 am P. Escondido

3:30 pm Flor de Cuba



Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe



Jueves Santo - Celebración de La Última Cena

6:00 pm Virgen de Fátima

7:00 pm Jardines del Valle

5:00 pm Sagrado Corazón de Jesús

8:00 pm Las Brisas



Viernes Santo - Viacrucis

6:00 am Virgen de Fátima

Las Brisas

Sagrado Corazón de Jesús Caridad

San Miguel Inmaculada Concepción

7:00 am Jardines del Valle



Sábado de Gloria - Vigilia Pascual

7:00 pm Jardines del Valle

San Miguel

Virgen de Fátima

Sagrado Corazón de Jesús

Inmaculada Concepción Caridad

10:00 pm Las Brisas



Domingo de Resurrección - Misa de Resurrección

8:00 am Virgen de la Caridad del Cobre (Ideal)

9:30 am Sede parroquial

10:00 am Jardines del Valle

4:00 pm Virgen de Fátima,

Sagrado Corazón de Jesús

7:00 pm Claret (Brisas)



Parroquia Santiago Apóstol



Jueves Santo - Celebración de La Última Cena

6:00 pm Divina Misericordia



Viernes Santo - Viacrucis

8:00 am Sagrada Familia



Sábado de Gloria - Vigilia Pascual

6:30 pm Santiago Apóstol



Domingo de Resurrección - Misa de Resurrección

9:00 am Sede parroquial



Parroquia San Francisco de Asís



Jueves Santo - Celebración de La Última Cena

7:00 am Col. Pavón

Sede parroquial

San Francisco de Asís

7:00 pm Col. Perfecto Vázquez



Viernes Santo - Viacrucis

9:00 am Col. Pavón

7:00 am Col. Municipal,Col. Perfecto Vázquez



Sábado de Gloria - Vigilia Pascual

11:30 am Col. PavónSede parroquial, San Francisco de Asís

7:00 pm Col. Municipal



Parroquia Medalla Milagrosa



Jueves Santo - Celebración de La Última Cena

4:00 pm Espíritu Santo

5:30 pm Nuestra Señora de Fátima

7:00 pm Sede parroquial



Viernes Santo - Viacrucis

6:00 am Todas las comunidades



Sábado de Gloria - Vigilia Pascual

6:00 pm Sede parroquial



Domingo de Resurrección - Misa de Resurrección

8:00 am Sede parroquial

10:00 am Nuestra Señora de Fátima Sagrado Corazón de Jesús

4:00 pm Espíritu Santo

5:00 pm San Isidro Labrador