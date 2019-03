Sampedrano con síndrome de down es un deportista cinco estrellas

San Pedro Sula, Cortés.

Jesús Fernando Naranjo (26) es un joven que nació con síndrome de down, pero sin importar las limitaciones físicas ha destacado en el mundo del deporte.

Sus padres son Jesús Naranjo y María Rittenhouse, es el menor de cinco hermanos, Carlos, José Fernando, Daphne y Andrea.

Cuando nació fue una noticia impactante para la familia porque nadie se lo imaginó. "El doctor le dijo a mi papá que su hijo había nacido diferente, que no era nada malo, pero que tenía síndrome de dawn. Mi padre tiene un carácter fuerte y ese momento fue doloroso porque se sabe que quienes tienen este problema muchas veces padecen del corazón, pies y cosas así, más los problemas que ya tenían, entonces todo se acumuló", dijo su hermana Daphne Naranjo.

Día Mundial del Síndrome de Down Un diciembre de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down, para aumentar la conciencia pública y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.

Jesús nació con problemas en sus intestinos, no podía digerir y si no lo operaban en el primer día tendría posibilidades de morir. Ahora pese a tener dificultades con su capacidad motriz, mentalmente tiene mucho avance y es casi como cualquier otra persona.

Jesús Naranjo es el orgullo de su familia en la colonia Moderna de San Pedro Sula.

"Nuestra familia estuviera dividida si no fuera por Jesús, él nos ha unido verdaderamente, nos ha hecho más pacientes, comprensivos y estamos orgullosos de él", agregó la entrevistada.

-Perseverancia-

Jesús Fernando sacó los estudios primarios en tres escuelas públicas y en la mayoría se vio obligado a salir porque "sufría discriminación" por parte de sus compañeros.

Posteriormente cursó su ciclo común en un colegio de la ciudad y se graduó de Bachillerato en Ciencias y Letras.

Este talentoso sampedrano no hizo un alto en su vida, al contrario, comenzó a devorar literalmente el mundo. Fue a la Teletón y recibió terapia ocupacional, aprendió un poco de repostería, carpintería y cocina.

Se involucró durante al menos 15 años en el taekwondo, sistema de combate sin armas, de origen coreano, en que dos contendientes utilizan golpes secos dados con los puños, con los pies y en el que se han desarrollado las técnicas de salto. A través de este deporte y con resultados magníficos logró obtener un cinturón azul.

Es parte de la Asociación Sampedrana de Autos Clásicos de Honduras (Asach).

-En la actualidad-

Jesús se levanta todos los días a las 5:00 am para ir a nadar al Estadio Olímpico, el principal de Honduras. Luego se dirige donde trabajan sus hermanos para colaborar como conserje interno. Por las tardes descansa y posteriormente se traslada al Estadio Morazán para practicar boxeo, otra de sus pasiones.

No todo acabó allí, Jesús Naranjo, un amante de los caballos y quien practicó desde pequeño en una finca de la familia en Siguatepeque, decidió aventurarse en la equitación, un arte de montar a caballo.

El éxito estaba a la vuelta de la esquina, participó en diferentes competencias locales de equitación y en todas ganó. La segunda etapa llegaba a su vida, se movilizó hasta El Salvador para representar al país a nivel de Centroamérica. En ese momento parecía que todo estaba a favor del joven hondureño, tanto así que ganó el primer lugar y se coronó como el campeón de la región y el elegido para representarlos en las Olimpiadas Especiales en Beijín, China, año 2007.

"Algo que todavía no nos explicamos pasó, cuando ya todo estaba listo, el organizador aquí en Honduras determinó que mi hermano ya no participara en la competencia internacional, mi papá le dijo que si era por dinero o por logística que no se preocupara, pero ni aún así quiso, perdimos la oportunidad de tener a un primer representante de este tipo de deporte en una Olimpiada", lamentó Daphne.

