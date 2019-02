Aspiración de Jorge Cálix incomoda en Libre

Tegucigalpa, Honduras.



La precandidatura presidencial de Jorge Cálix causó el rechazo de algunos dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre).



Cálix oficializó sus aspiraciones presidenciales la noche del jueves de la semana pasada en una Asamblea Nacional de dirigentes del movimiento 28 de Junio, el mismo al que pertenece el expresidente Manuel Zelaya y su esposa Xiomara Castro.



Por esta razón algunos líderes de Libre creen que el exmandatario está detrás de este lanzamiento con la finalidad de mantener vivo el partido y medir la reacción de los jóvenes con los que Cálix ha logrado simpatía en las redes sociales.



Sin embargo, en los corrillos políticos se habla de que Cálix cederá la candidatura a Zelaya dependiendo del resultado que arroje un eventual plebiscito sobre la reelección presidencial, tema del que ya hay negociaciones al más alto nivel como parte de las reformas electorales.



Consultado Cálix sobre este sospechado acuerdo, no lo confirmó, pero tampco lo desmitió y se limitó a señalar que el expresidente Zelaya no buscará de nuevo la presidencia, y de haber plebiscito, las bases de su partido se pronunciarán en contra de la reelección.



Sin embargo, dijo que Zelaya “es el líder de mi partido, es mi coordinador general, mi amigo, es mi mentor (y) yo no podría medirme contra el presidente Zelaya en una contienda electoral”.



El diputado por Cortés del partido Libre Edgardo Castro declaró que la candidatura de Calíx es muy prematura y es él el único que puede explicar si tiene arreglos o no con el exgobernante Zelaya.



“Creo que es prematura, pero si tiene el apoyo de la cúpula saldrá adelante”, expresó el también diputado Jari Dixon.