Royal Caribbean invertirá $27.2 millones en ampliar puerto de Roatán

Tegucigalpa, Honduras.

La empresa Royal Caribbean invertirá 27.2 de millones de dólares (L667 millones) en el Puerto de Cruceros de la paradisíaca isla de Roatán, en el Caribe de Honduras, informó ayer la Secretaría de Turismo.

La inversión fue anunciada por la presidenta del Consejo de Administración del Puerto de Roatán y la representante de Royal Caribbean en Honduras, Kenia Lima, según un comunicado de la Secretaría de Turismo.

“La inversión total es de 27.2 millones de dólares, hemos comenzado con la primera fase que (consiste) en el desarrollo de la segunda construcción de atraco, o sea, un segundo muelle”, cuya etapa concluirá en 18 meses, explicó.

La segunda etapa del proyecto, añadió Lima, es la ampliación de un centro de distribución de visitantes en Roatán, cuya obra tardará al menos un año.

La representante de Royal Caribbean indicó que con la remodelación, el puerto de Roatán tendrá la capacidad de recibir barcos similares al Oasis Of The Seas, uno de los más grande de esa compañía.

“Vamos a tener la capacidad para recibir los dos cruceros más grandes del mundo a la misma vez”, enfatizó, y destacó que cada barco que atraca en Roatán deja al país alrededor de 330,000 dólares.

La llegada de cruceristas a la isla hondureña en 2018 generó 56 millones de dólares en divisas, y con la ampliación se espera que supere los 157 millones de dólares, según cifras del Puerto de Cruceros de Roatán.

Entre los cruceros que atracaron en Honduras el año pasado figuran el Allure of the Seas, de Royal Caribbean International, considerado como el más grande e innovador de los transatlánticos y el Symphony of the Seas de Royal Caribbean Cruises

Según la Asociación de Cruceros de La Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), el gasto promedio de un turista es de un poco más de 100 dólares durante su estadía en el puerto. Honduras tiene también un puerto para cruceros con turistas en Trujillo y otro en Roatán, que con Utila y Guanaja integran el departamento de Islas de la Bahía, y es el principal destino turístico de Honduras en el Caribe.

Roatán está rodeada de varios cayos y pequeñas islas, aguas cristalinas, arrecifes de coral, escuelas de buceo a bajo costo y mucha belleza natural forestal, entre otros atractivos.

Ocasionalmente también atracan barcos de cruceros en Puerto Cortés, y en Amapala, este último en el Golfo de Fonseca, en el Pacífico, región que Honduras comparte con El Salvador y Nicaragua. EFE