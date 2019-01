Corte de EEUU reprograma sentencia contra el exdiputado Fredy Nájera

Tegucigalpa, Honduras.

La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York reprogramó este jueves la audiencia de sentencia contra Fredy Nájera, exparlamentario hondureño, quien se declaró culpable de traficar cocaína y de posesión de armas de fuego.

El 21 de junio de este año, Nájera comparecerá ante los tribunales y conocerá su condena, una reprogramación concedida a solicitud de la defensa del acusado.

Anteriormente, el juez Paul G. Gardephe, había señalado que la audiencia de sentencia se realizaría el 19 de abril; sin embargo, Andrés Urtecho Jeamborde, representante del exdiputado, explicó hace unas dos semanas que el cambio de fecha se debe a que Nájera había cambiado de defensa porque no podía costear el pago de los honorarios profesionales, además no había llegado a un acuerdo con los fiscales.

Nájera fue acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 18 de enero de 2018 de tres cargos relacionados con la conspiración para trasegar cocaína, por el uso y portación de ametralladoras y artefactos destructivos.

"Se declaró culpable ante el juez de competencia en los EEUU porque no llegó a un acuerdo. Falta ver qué acciones se acuerdan para disminuir o eliminar la pena. Él (Nájera) no cooperó, no llegó a un acuerdo y se declaró culpable", afirmó en su momento Urtecho Jeamborde.

