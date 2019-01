Hondureños ahora pueden tramitar los antecedentes penales en línea  

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades dieron a conocer que con el objetivo de simplificar la emisión de antecedentes penales han habilitado el procedimiento en línea para la obtención de este documento.



Los pasos para solicitar la constancia son los siguientes:



1- Pagar en el Banco Atlántida la boleta para solicitud de "Constancia de Antecedentes Penales", cuyo monto dependerá del destino:



- Tipo de Constancia



- La constancia para estudio el valor es de L50.00



- La constancia para trabajo y para contraer matrimonio cuesta L150.00 (para menores de 25 años cuya solicitud tenga como propósito fines de trabajo será gratuita).

- La constancia para otros usos y surtir efectos en el extranjero el costo es de L200.00

- Las constancias emitidas a personas de tercera edad es gratis.

*Nota: Las personas menores de 25 años y tercera edad no necesitan ir al banco ya que la constancia es gratis.



2- Ingresar al portal institucional www.poderjudicial.gob.hn donde podrá acceder al ícono "Constancia de Antecedentes Penales en Línea".



3- Deberá llenar el formulario de solicitud, adjuntar la copia de la identidad y copia del recibo de pago (si le corresponde pagar).



4- Una vez confirmada la solicitud, el sistema le generará un comprobante indicándole que la misma ha sido ingresada, el número de solicitud, fecha y lugar en el cual podrá reclamar su constancia.



5- Presentarse en la fecha y lugar indicado en el comprobante para retirar su constancia, debiendo presentar su tarjeta de identidad o pasaporte.



Durante los primeros meses del año, la emisión de antecedentes penales aumenta en un 40%, porque muchos ciudadanos salen en busca de empleo y este es uno de los principales requisitos de las empresas. En meses como abril, mayo, agosto y septiembre la dependencia imprime unas 700 hojas, pero actualmente son más de mil al día.



Los antecedentes penales se extienden en el edificio conocido como "El Barco" localizado entre la 25 y 26 calle, avenida New Orleans barrio La Guardia.



El horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 am a 4:00 pm. Para mayor información, los usuarios pueden llamar al número telefónico 2564-5215.