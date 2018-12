CNA: falta de presupuesto no justifica fraccionamiento de contratos en Insep

Tegucigalpa, Honduras.



El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) consideró que la falta de presupuesto no justifica el fraccionamiento de contratos como lo argumenta la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicas (Insep).



La semana pasada, el CNA denunció ante la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic) que Insep tiene abandonados 15 proyectos de obras sociales en Santa Bárbara, valorados en 22.2 millones de lempiras, muchos de los cuales fueron fraccionados.



Autoridades del Insep alegan que se recurrió a varias licitaciones privadas y no públicas porque no se contaba con recursos.



“Ese es un argumento totalmente falso porque en esos mismos municipios se pudo constatar la ejecución de otros proyectos, entonces, no solo fue un proyecto, hay 10 proyectos en un mismo municipio, y si las autoridades hubieran tenido la intención de ejecutar los mismos, se centran en uno solo”, dijo Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del CNA.



La denuncia del CNA fue contra 18 funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Infraestructura.

Para la construcción del mercado en San Luis, Santa Bárbara, se firmaron tres contratos, pero está inconcluso.

Ley de contratación



El Insep celebró licitaciones privadas para financiar distintas obras en Santa Bárbara, porque no había dinero para realizar licitaciones públicas.



La licitación privada es de menor cuantía que la pública. El artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado prohíbe la subdivisión de contratos para evadir licitación pública.



Solamente se permite la subdivisión cuando cada etapa del proyecto tiene un funcionamiento independiente.



Pero en algunos proyectos en Santa Bárbara, como un mercado, una escuela y un centro cultural se convocaron licitaciones privadas (algunos por etapas), pero los inmuebles se encuentran inconclusos.



“Se puede verificar que se está faltando a la verdad en vista de que hemos encontrado varios proyectos que hoy por hoy no funcionan y que de acuerdo con lo establecido en los contratos era la construcción de un determinado proyecto, pero no están funcionando”, remarcó Fernández.



Sin entrar en detalles, Odir Fernández aseguró que algunas empresas favorecidas con contratos en Santa Bárbara tienen alguna relación con funcionarios del Insep.



“Es evidente la intención de fraccionar para poder otorgar contratos a empresas que se encuentran ligadas a ellos por diferentes razones”, dijo.



De igual manera, funcionarios de Insep firmaron actas de recepción de proyectos, que están inconclusos, lo que demuestra que hubo falsedad en la información y eso es delito, argumenta.