Destacan altruismo y don de servicio de Rafael Ferrari

Tegucigalpa, Honduras.



José Rafael Ferrari Sagastume deja una huella imborrable en el país: el legado de un hombre que entregó su corazón por Honduras. Todas las frases que expresan quienes lo conocieron se resumen en: “un ejemplo, un gran ser humano, solidario, progresista, demócrata, y sobre todo, imparcial”.



La tristeza embarga a muchos sectores de las sociedad, quienes ayer expresaron su consternación por el deceso de uno de los pioneros de la radio y la televisión en el país.



El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió un comunicado en el que lamenta la partida del “destacado empresario de medios de comunicación y un extraordinario hondureño de gran corazón”. Según esa gremial, Ferrari Sagastume “es un ejemplo para este consejo”.



“Estamos muy consternados con la noticia, sabíamos que estaba mal de salud desde hace varios meses. José Rafael fue un ejemplo en varios campos, un demócrata, alguien que luchó por la democracia y antes que en los años 60 le cerraran la radio por el régimen dictatorial, prefirió él cerrar la radio, siempre estuvo al lado del pueblo y la democracia”, expresó Mauricio Villeda, dirigente del Partido Liberal.



Varias Cámaras de Comercio, entre ellas las de Tegucigalpa y San Pedro Sula, también expresaron su pesar por la muerte de Ferrari Sagastume.



El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) extendió sus condolencias a la familia y a los empleados de la Corporación Televicentro.



Otro sector que lamentó el deceso fue el deportivo. La Liga Nacional, de la cual ocupó varios cargos, y la Selección de Honduras emitieron acuerdos de duelo.



El club deportivo Olimpia, del cual era su presidente, publicó en su cuenta de Twitter: “Nuestras plegarias a Dios por el eterno descanso del alma de don José Rafael Ferrari Sagastume, que brille para él la luz perpetua y por el consuelo a toda su familia”.



Reacciones



Darío Banegas: “Se fue un líder visionario”



“Honduras sufre un golpe porque perdimos a un líder con corazón de león. José Rafael Ferrari fue un defensor de la libertad de prensa, cuya madre doña Rosario Sagastume defendió con uñas y dientes la libertad que tenían los micrófonos de HRN. La defensa que hizo con Emisoras Unidas es una herencia de los padres de don José Rafael que tomó esa convicción democrática. Además de libertario y empresario con visión, fue un progresista, un visionario del deporte. Me ha roto el corazón su muerte y siempre agradeceré la gentileza que tuvo al permitirme hacer un programa único en la televisión, con el foro de entrevista y con una caricatura. Tengo un profundo dolor, pero celebro su vida, porque sin duda, las obras de don José Rafael provoca que su nombre quede escrito en la historia de los grandes líderes de este país. Esperamos que su memoria inspire para parecernos a José Rafael Ferrari”.





Nahúm Valladares: “La Teletón fue su inspiración”



“Estamos consternados, don José Rafael iba en búsqueda de seguir manteniendo el espíritu en alto y el corazón le traicionó. Se extinguió en un segundo, en pleno vuelo, así como volaban sus ilusiones. Lo conocí en 1952, cuando ingresé a HRN, siendo gerente su madre. José Rafael estudiaba en California y regresó en 1957 y se hizo cargo de la gerencia de la empresa. Con José Rafael caminamos durante tantos años, en la radio, en la televisión y fuimos emprendiendo una carrera a través de la solidaridad en los medios de comunicación. Fue allí donde formó la Asociación de Medios de Comunicación. Él tenía un espíritu increíble y una nobleza extraordinaria. Buscaba causas nobles para ayudar, y él contribuyó mucho a fundar las aldeas de niños SOS, para que sor María Rosa los atendiera. La Teletón fue su inspiración, buscó la manera de que se mantuviera, esa era su vocación de servicio”.





Jorge Faraj: “Tenía muchos valores”



“Sentimos mucho la pérdida física de don José Rafael, quien fue un extraordinario empresario, con un don humano importante. Hoy nos deja un legado en toda Honduras. No solo en el área empresarial sino en el deporte, y lo más importante es que seguirá vivo a través de la gran obra que fundó: la Teletón. Un hombre muy querido, con muchos valores, se ganó el cariño y fue muy visionario. Siempre tuvo un balance en lo político y en la estabilidad del país. Sin duda un gran demócrata. Una persona como pocas, cargado de virtudes, de humanismo, sus obras son las que hablan y las que lo mantendrán presente siempre en el país. Esperamos que la generación que queda continúe con sus acciones, sin duda van a tener un gran reto para superar todo lo que en vida hizo don Rafael Ferrari. Hoy le decimos adiós a un hombre que hizo siempre un gran balance y triunfó en todo lo que emprendió”.





Gilberto Yearwood: “Deja una huella imborrable”



“Es un día triste. Nos embarga el dolor, al igual que a toda la sociedad hondureña. Estamos de luto. Hoy perdimos un hondureño ejemplar, un hombre que todo lo que impulsó lo hizo bien. Si alguien marcó historia y nos deja a todos un legado fue el señor Ferrari. En mi caso, a través del fútbol, la enseñanza que me deja es de lucha. Yo jugué mis últimos años en el club deportivo Olimpia y siempre lo recuerdo porque fue quien siempre me dijo que él quería más de mí y eso me impulsó a buscar ser siempre lo mejor para dar todo lo bueno. Eso se lo agradezco y lo llevo en mi corazón. Don Rafael estará siempre presente porque las lecciones de vida que aprendí a su lado son para tenerlas guardarlas para toda la vida. Hoy no le decimos adiós, le damos un hasta luego, un gracias por todo el aporte que dio en el país al deporte. Se fue, pero la huella que nos deja será imborrable, como sus acciones”.





David Chávez: “Es un ícono con gran legado”



“Lamentamos el fallecimiento de la persona con mayor altruismo en el país. Son varias las obras que nos deja, por un lado Teletón, que ayudó a muchos hondureños de escasos recursos. En el área de las telecomunicaciones dio lo mejor de lo mejor; en el tema deportivo fue el Presidente que le dio más glorias al equipo Olimpia. Don Rafael es un ícono. Como hondureño nos deja a todos un gran legado. Son muy pocas las personas con el talento, la nobleza, firmeza que lo caracterizaba y un demócrata de primer nivel. Rafael Ferrari fue un hombre que jamás llamó a un periodista para que cambiara su manera de pensar. Si algo puedo decir de este gran hombre es que fue alguien digno de admirar e imitar. El país hoy llora la partida de alguien que queda para la historia, alguien que se proyectó, que siempre antepuso a su país y que deja un camino de ejemplo para todas las generaciones”.