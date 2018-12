JOH: Hemos incautado más de L1,000 millones y 14,000 armas

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró ayer que durante su gestión del Gobierno anterior y el presente han logrado incautar más de L1,000 millones y alrededor de 14,000 armas.



Afirmó además que en su administración se han destruido 233 pistas clandestinas que eran usadas por grupos del narcotráfico y se han desmantelado 14 narcolaboratorios.



El Presidente indicó que también se construyeron dos cárceles de máxima seguridad (El Pozo, de Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva, de Morocelí, El Paraíso), además de un recinto de máxima seguridad en la Penitenciaría Nacional de Támara.



El mandatario agregó que en su administración se han desmantelado cinco carteles del narcotráfico, entre ellos Los Cachiros y Los Valle Valle.



“En cinco años, la institucionalidad hondureña, hombres y mujeres valientes, que decidimos arriesgarlo todo, iniciamos operaciones que terminaron con el desmantelamiento de cinco carteles del narcotráfico que dejaron en el país mucho dolor, muerte, corrupción, infiltración de diferentes sectores, de estructuras para impartir justicia y seguridad”, acotó.



Añadió: “Estos carteles parecían intocables, los que nadie se atrevía ni tan siquiera a mencionar”.



El Presidente hizo las afirmaciones en su discurso de ayer durante la ceremonia de ascensos y distinciones del 193 aniversario de las Fuerzas Armadas, realizada en el Campo de Parada Marte.



Leyes y extradiciones



“Hemos logrado incautaciones de más de mil millones de lempiras e incautación de 14,000 armas de fuego”, dijo.



Otro de los puntos que resaltó el mandatario es que desde su período como presidente del Congreso Nacional (2010-2013) y sus dos gestiones como presidente (2014 a la actualidad) se han creado más de 20 leyes para apoyar el combate al crimen organizado.



El mandatario dijo, además, que alrededor de 30 hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se han entregado para enfrentar los cargos en su contra.



“Ahora estos ciudadanos enfrentan la justicia en diferentes países y son declarados culpables de sus delitos y eventualmente tendrán que venir a pagar a Honduras lo que aquí deben”.



Añadió: “Se ha fortalecido el escudo aéreo, terrestre y marítimo para proteger al territorio de las amenazas del narcotráfico, terrorismo, crimen organizado”.



Violencia



El Presidente aseguró que en su gestión se ha logrado una reducción drástica de los homicidios.



“Hoy, cinco años después, hemos reducido en más de 50% los homicidios y todo indica que este año habremos reducido la tasa de homicidios abajo de las 40 muertes por cada 100,000 habitantes”.



Hernández enfatizó en que la reducción de la violencia significa haber evitado miles de muertes.



“Si no hubiéramos quebrado la tendencia, estaríamos llegando a 150 muertes por cada 100,000 habitantes. Eso se traduce en un factor puesto de manera positiva, que hemos logrado salvar más de 42,000 vidas de hondureños”, consideró.



El mandatario declaró que “La misión no era fácil, era altamente riesgosa, significaba enfrentarse contra el crimen organizado, contra los carteles, maras, extorsionadores que han venido desangrando al pueblo hondureño”.



Falta mucho por hacer



El Presidente aceptó que “No significa que el problema esté resuelto, porque aparecen nuevas formas de delitos y nuevos procedimientos y retoñan como la hierba mala muchas de organizaciones que han sido desarticuladas en su liderazgo; pero estoy seguro que con las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, Ministerio Público, el Congreso, la Policía y todos los demás operadores de justicia vamos a entregarles como generación a los hondureños, al final de nuestro servicio, un país más seguro”.



Detalló que una serie de instituciones e iniciativas han sido creadas para fortalecer el combate al crimen organizado.



Hernández cuestionó a la oposición, la cual según él, ha estado en contra de reformas necesarias para la seguridad.



“Es prohibido olvidar, a quienes no querían que ustedes (soldados) participaran en las tareas de seguridad, se opusieron a las cárceles de máxima seguridad, a sabiendas de que las cárceles antes eran escuelas del crimen, centros de planificación de los más perversos de la historia del país, a los que se opusieron a la creación de la Policía Militar, a la depuración policial. No podemos olvidar porque si no, corremos el riesgo de repetir los errores del pasado y regresar a esa época que tanto daño le ha hecho a Honduras”.



Crítica



Hernández apuntó que “En pocos años, después de 2006 nos convertimos tristemente en el país más violento del mundo” y dijo que “Se ahuyentó la inversión, el turismo, centenares de empresas cerrando ante el clima de violencia, provocando desempleo, pobreza y migración irregular”.



Aseguró que “no nos tembló el pulso para sentar las bases de lo que iba a ser la operación más trascendental para buscar que en Honduras renazca la fe y la esperanza que sí podemos encontrar aquí en un país en paz, tranquilidad y con oportunidades”.



El mandatario expuso que “No vamos a retroceder ni un milímetro en la lucha contra el crimen organizado transnacional o nacional, narcotráfico, maras, porque eso es bueno para Honduras. Es el momento de hacerlo con más ahínco”.



El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y general en condición de retiro Francisco Isaías Álvarez Urbina afirmó: “Hoy le digo a la bandera que le hemos cumplido y ante el altar de la patria todos somos sus hijos”. Añadió: “Dejamos atrás un legado de sacrificio, de entrega a nuestra profesión y con la alegría de saber que lo depositamos en manos responsables. Con gran orgullo podemos decir que honramos nuestro uniforme”, aseveró Álvarez Urbina.