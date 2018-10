"No le dimos permiso de salir del país": padres de niño que iba solo en caravana migrante

Redacción.



"El salió queditamente, él no me dijo que se iba a ir mojado ni nada de eso, cuando menos acuerdo el nos avisó que iba por Santa Rosa", expresó conmovido el padre de Mario Castellanos (12), el niño que viajaba solo junto a la caravana de migrantes hondureños que se dirige desde hace una semana a Estados Unidos.



Una fotografía en la que se observaba al pequeño Mario llorando y siendo detenido por la policía fronteriza le dio la vuelta al mundo el pasado viernes cuando la caravana irrumpió en el puente que divide a Guatemala de México.

La imagen conmovió internacionalmente, sin embargo, sus padres, que viven en una zona empobrecida de San Pedro Sula, se encuentran acongojados.

"Yo a mi Dios le pido que me cuide y me proteja a mi niñito en todo camino que ande", expresó la madre de Castellanos entre sollozos y aseguró que ella no le dio permiso se irse junto a los migrantes.



El menor dijo en una entrevista que se iba de Honduras buscando estudiar. "Quiero estudiar y trabajar. Yo estudiaría de lo que sea para ganar pisto".

Pero su padre, un empleado de una empresa de seguridad, dijo que desea que su hijo cumpla su sueño pero en Honduras. "Pues si ese es su deseo, pero yo quisiera que fuera aquí en el país, no afuera".



Además, el señor reveló que el jovencito no tiene buena conducta en su casa ya que "tiene sus malas pasadas pero que le aconsejaba que lo obedeciera porque lo dice en la Biblia".

El señor pide que devuelvan a su hijo a su casa.