Gobierno de Honduras pide a sus migrantes desistir de la caravana

Tegucigalpa, Honduras.



La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras hizo un llamado a los hondureños que participan en la "Caminata del Migrante" a que desistan de seguir con su intención de continuar en esta "ruta de dolor y muerte", en su intento por llegar a Estados Unidos.



En un comunicado, aseguró que esta movilización "a todas luces es político y que busca alterar la gobernabilidad, estabilidad y la paz de nuestros países".



De igual manera, exhortó a los países de tránsito a proteger la integridad y los derechos de todos los migrantes que se han unido a esta caravana.

En estos momentos la caravana de cientos de hondureños se encuentra descansando en Chiquimula, Guatemala. Hoy se cumplieron cuatro días de viaje.



Este es el comunicado íntegro emitido por el Estado:

COMUNICADO

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, en relación a la denominada "Caminata del Migrante" organizada para movilizar bajo engaño a centenares de hondureños hacia los Estados Unidos de América, a la comunidad nacional e internacional comunica:



1.El Gobierno de Honduras exhorta a los hondureños que participan en esta movilización irregular a no dejarse utilizar por un movimiento que a todas luces es político y que busca alterar la gobernabilidad, estabilidad y la paz de nuestros países.



2. La movilización irregular fue organizada por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acoger a una figura de asilo en los Estados Unidos.



3. Contrario a las promesas falsas de los organizadores de este movimiento, el gobierno de México reafirmó contundentemente que su legislación vigente, NO permite el ingreso y la estadía en ese país sin contar con una visa y demás requisitos establecidos en la Ley de Migración y por lo tanto procederá al rechazo.



4. Asimismo, los organizadores están engañando a las personas haciéndoles creer que en caso de llegar a Estados Unidos, serán acogidos. El Gobierno norteamericano ha denunciado las "falsas promesas de ingresar a los Estados Unidos hechas por aquellos que buscan explotar a sus compatriotas" y manifiesta que "hará cumplir vigorosamente sus leyes de migración".



5. La embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa ha sido debidamente informada sobre las motivaciones políticas que tuvieron los organizadores de esa movilización precisamente días después de la Segunda Cumbre para la Prosperidad y Seguridad, cuyos avances y logros de Honduras, reconoció el Vicepresidente Mike Pence.



6. El gobierno de Honduras hace un llamado a los hondureños a desistir de esa intención y no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga,enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico. A quienes han desistido, como siempre se ha hecho, continuamos brindando la asistencia para retornar a sus comunidades.



7. El Estado de Honduras exhorta a los países de tránsito a proteger la integridad y los derechos de todos los migrantes que se hna unido a esta movilización, así como de investigar su exposición a rede de tráfico y trata de personas que estarían aprovechando esta coyuntura.



8. Como país soberano, seguiremos trabajando en atacar las causas estructurales de la migración , impulsando acciones que permitan generar oportunidades económicas, fortalecer el sistema de seguridad y de justicia, y garantizar el desarrollo inclusivo.



9. El gobierno de Honduras reitera que todas sus oficinas consulares en Guatemala, México y Estados Unidos se mantienen en alerta permanente para seguir atendiendo de manera oportuna a cualquier hondureño que requiera asistencia humanitaria en su condición de vulnerabilidad.

Tegucigalpa, MDC. 16 de octubre de 2018.