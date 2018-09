Hidroeléctrica Patuca III no pasará a manos privadas, afirma la Ueper

Tegucigalpa, Honduras

La continuidad del proyecto de Patuca III no está en peligro y tampoco se está entregando el proyecto hidroeléctrico a las empresas privadas generadoras de energía, informó ayer la directora de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (Ueper), Claudia Aguilar.

“Eso no es cierto y no es algo que yo he conocido, que haya escuchado o se haya tratado en las reuniones”, dijo Aguilar en relación con la versión de que el proyecto Patuca III se estaría trasladando a los privados para que ellos la administren.

La funcionaria explicó que después de El Cajón, este proyecto hidroeléctrico que se construye en el caudal del río Patuca en Olancho, es la mayor obra de tamaño que el Estado hondureño construye en los últimos años. El proyecto cuenta con dos turbinas tipo Kaplan con una capacidad de 52 megavatios cada una para hacer una generación total de 104 megas, que se incorporarán al Sistema Nacional Interconectado del país. La obra, cuya inversión supera los 347 millones de dólares, producirá energía, suficientes para abastecer Olancho y subsidiar otras partes del país.

Patuca comenzó las primeras pruebas de generación de energía de ambas turbinas y se prevé que a finales de año estará generando a plena potencia.

Avances

Hasta julio pasado, el proyecto prácticamente se encuentra en su etapa final con un avance del 100% en los túneles, un 98% en la cortina y las obras generales del sitio de la presa y de un 81% de la casa de máquinas.

Se estima que este proyecto aumentará la oferta de energía renovable para toda la región de Olancho y sus alrededores a través de la subestación Juticalpa, que también ha sido sometida a un proceso de renovación para adecuarla a las operaciones de la central hidroeléctrica.

“Este es un proyecto de Estado y el Gobierno no está pensando en entregarlo y no tengo ninguna información de que tenga plan el Estado de transferirlo a los térmicos o cualquiera de las personas jurídicas”, apuntó la directora de la Ueper.