Gobierno debe medir la calidad del aire para mitigar impacto

San Pedro Sula, Honduras

El crecimiento poblacional, vehicular e industrial en el país genera un fuerte impacto al medio ambiente, especialmente en la calidad del aire, por lo que es necesario que las empresas y las personas tomen conciencia sobre el problema.

120 personas asistieron al congreso, la mayoría fueron representantes de las diferentes empresas industriales. Es la primera vez que se hace el congreso en el país.

Ese enfoque tiene el Laboratorio Ecológico y Químico (Ecoquimsa), que junto a la Secretaría de Recursos Naturales (MiAmbiente) realizaron por primera vez en el país el congreso Líderes Ambientales. Con el congreso se pretende promover el cuidado del ambiente en todos los sectores, dijo Rodolfo Girón, gerente de Ecoquimsa.

El congreso se enfocó en la calidad del aire; expertos disertaron sobre el tema y concluyeron que es necesario que el Gobierno proporcione datos sobre el asunto para así iniciar con las medidas de mitigación.

Actualmente hay cuatro medidores de aire instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula, estos miden partículas PM2.5 y PM10, como polvo, cenizas, hollín, cemento o polen, dispersas en la atmósfera. En la ciudad se instalaron dos a mediados de 2018, se espera que al finalizar el año se den los primeros resultados, indicó personal de Cescco. Carlos Muñoz, encargado del monitoreo del aire en la ciudad, estima que el 65% de la contaminación es producida por el sector industrial, mientras que el resto por el parque vehicular; pero serán los resultados los que verificarán la información.

“La calidad del aire en el país es bastante complicada, en Tegucigalpa, por ejemplo, en verano los niveles de contaminación sobrepasan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud”.

La doctora María José Rosa habló sobre la contaminación del aire y la salud en la respiración de los niños. La profesional indicó que la contaminación ambiental a la que se enfrentan las mujeres embarazadas induce al desarrollo de las enfermedades pulmonares en los bebés. “Los más sensibles al desarrollo de enfermedades pulmonares por la contaminación son los fetos y los niños entre uno y dos años”, explicó la doctora.

Recomendó que las personas deben tomar medidas para no exponerse a la contaminación. “Si sufren de asma, no estar cerca de fogones; si el tráfico es pesado, no salir en bicicleta o correr.

A finales del año se espera dar los primeros resultados sobre la calidad del aire en San Pedro Sula.