Dueño de Little French Key denuncia persecución por parte del alcalde de Roatán

Tegucigalpa, Honduras.



Como una campaña negativa y de persecución en su contra, así calificó Moshe Lahijani, dueño del complejo turístico y zoológico Little French Key (LFK), las incautaciones de sus animales.



El empresario de origen iraní brindó una conferencia de prensa esta mañana en Tegucigalpa, en la que acusó al alcalde de Roatán, Jerry Hynds, de ser él quien lidere las acciones.



Moshe Lahijani dijo que el alcalde ha presionado por el cierre de su complejo, ya que esto beneficia a los negocios de Hynds.



"Cuando un alcalde que opera negocios que son la competencia, saca todo este material (contra Little French Key) a las redes sociales y se desvía del proceso democrático, invade los derechos de las personas, porque la gente malinterpreta las cosas", expresó el empresario.



Lahijani aseguró que desde que Jerry Hynds inició su periodo como alcalde, ha intentado detener las operaciones de Little French Key.



"Él entró a nuestro establecimiento, justo después de ser juramentado en su cargo, con fuerzas militares para demoler estructuras, sin una orden judicial, en un sábado, y cuando le dijimos que estábamos en el proceso de obtener un amparo para detener este acto, en lugar de detenerse pidió que llegaran refuerzos para demoler de manera más rápida (el hotel)", aseveró el empresario.

Sobre los animales que les fueron incautados, el empresario dijo que seguirán luchando para recuperarlos.

Jerry Hynds reposnde

Luego de la denuncia hecha por parte de Moshe Lahijani, el alcalde Jerry Hynds respondió a las acusaciones con que Little French Key no tiene un permiso de operaciones brindado por la corporación municipal de Roatán.

Además, agregó que la secretaría de MiAmbiente advirtió que el complejo y zoológico no tenía licencia ambiental, por lo que la empresa estaría operando de manera ilegal en el país.



Hynds aseguró que el medio ambiente en Roatán se ha dañado con la construcción de este negocio por lo que en los próximos días compartirá varias fotografías para mostrar los daños.



El alcalde espera que sea el Estado el que proceda y de seguimiento al caso.