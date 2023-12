Confirman el impacto de la meditación en cuerpo y mente

En un laboratorio asociado a la Universidad Complutense de Madrid, Nazareth Castellanos dirige un equipo que indaga sobre la relación del cerebro con el cuerpo durante la meditación.”Ahí investigamos la relación entre los órganos, el cerebro y con énfasis en las personas que meditan: estudiamos a personas que meditan y personas que no meditan”, indica.

Su estudio se enfoca en los beneficios que tiene la meditación en personas que la practican de forma moderada.”Siempre se han estudiado a grandes meditadores, que son personas que normalmente viven en monasterios, que dedican su vida a cultivar y profundizar esta práctica. Incluso yo empecé en esos proyectos, en Estados Unidos”, explica la neurocientífica española.

Lo que descubrieron es que la práctica regular en niveles moderados de meditación ayuda en la gestión de las emociones, en no ser tan reactivos para expresar emociones, en el manejo adecuado del estrés, e incluso disminuye la probabilidad de padecer ansiedad y el sentimiento de soledad, tan presentes hoy en día.

“Lo que observamos también es el efecto remolque de la meditación: cuando comenzamos a meditar aprendemos a cuidarnos mejor, esto surge de forma espontánea y está muy relacionado con ganar respeto hacia uno mismo, la autoamabilidad que a mí me gusta”, precisa.

¿Hay algún tipo de meditación que ustedes hayan descubierto más efectiva y con qué frecuencia debe practicarse?

La meditación que se ha visto que es más efectiva es la de observación ecuánime de la respiración. Es decir, sentarse a observar la respiración, observar las sensaciones del propio cuerpo.

La clave está en que se observe de forma ecuánime, es decir, sin juzgar. Simplemente una observación, sin estar analizando, sin pensar, estando escuchando.Con este tipo de meditación una media hora al día, cinco días a la semana, ya se generan cambios en el cerebro.

A veces, que no estamos acostumbrados a sentarnos a hacer esa meditación, se puede hacer una meditación informal, es decir, a lo largo del día intento traer mi atención a este momento presente. Es observación de lo que está pasando, entonces es eso: volver al presente. Observarlo siempre de forma muy ecuánime, de lo que se trata es de eliminar tanto juicio en lo que nos sucede. Eso, en ocho semanas ya se observan cambios anatómicos en el cerebro.

¿Dónde está la conciencia? ¿Está en el cerebro?

Hay un gran debate, porque hasta ahora la corriente que predomina es la de que el cerebro genera la conciencia. Entonces, se habla de dos zonas como la ínsula y la corteza prefrontal. Sin embargo, hay investigaciones que han ido avanzando y hay una especie de guerra entre las dos corrientes científicas que son la más materialista y la que no.

Yo creo que es un tema en el que vamos a vivir grandes revoluciones. Esta “guerra” que se ha desatado nos va a traer grandes alegrías, sin embargo yo con lo que me quedaría es que la conciencia no está localizada, es decir no está aquí o allá, más bien está en todas partes y ninguna. Y esto me parece que se acerca más al misterio de la conciencia.

Líneas de investigación

Neurociencia de la meditación: Estudia los mecanismos neuronales implicados en la práctica de la meditación, la modulación de la atención, regulación emocional y autoconocimiento.

Relación cerebro-cuerpo: Estudia la relación entre la dinámica neuronal y la actividad cardiaca, gástrica y respiratoria.

Ejercicio físico e intestino: Influencia del ejercicio físico en la microbiota intestinal.

