Prevenga las alergias en esta temporada

PREVENCIÓN

El riesgo de contraer todas las enfermedades antes mencionadas puede reducirse con una serie de hábitos, como lavarse las manos con agua y jabón la mayor cantidad de veces posible al día, el uso de desinfectante de manos a base de alcohol.

Además, es importante no tocarse los ojos, la nariz o la boca si no se ha lavado las manos. Por otro lado, debe mantenerse alejado de las personas que estén enfermas, usar mascarillas, no tocar las superficies públicas, no compartir trastes, no saludar de beso y abrigarse muy bien mientras haya alerta de frío en el país.

También asegúrese de tener vacunas preventivas, sobre todo en los niños.