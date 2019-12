La marihuana medicinal podría aliviar el dolor de la migraña

The New York Times.



Atención, pacientes con dolor de cabeza y migrañas: la marihuana medicinal podría ayudar a aliviar su dolor.



Los hallazgos llegan tras un análisis de datos recolectados por una aplicación telefónica canadiense que recopiló la retroalimentación ofrecida por 1,300 pacientes con dolor de cabeza y casi 700 pacientes con migraña que usaron marihuana medicinal para tratar su dolor.





Propiedades Los cannabinoides "poseen propiedades analgésicas y antiinflamatorias bien establecidas. El cannabis también posee propiedades antiepilépticas, y también pueden influir en la presión arterial; todo esto podría tener un rol al influir en la gravedad o la frecuencia de las migrañas.

"Encontramos que la gravedad de los dolores de cabeza y las migrañas, reportada por los mismos participantes, se redujo en casi un 50% tras el uso del cannabis, respecto a antes del uso", señaló la autora del estudio, Carrie Cuttler, profesora asistente del departamento de psicología de la Universidad Estatal de Washington en Pullman, Washington.





Pero quedan muchas preguntas sin respuesta. Una es que no está claro si la marihuana fue mejor para reducir el dolor de cabeza que la medicina convencional. "No comparamos directamente al cannabis con los tratamientos convencionales", apuntó Cuttler, "de forma que no sabemos si tiene una mayor o una menor efectividad".

El componente



También está por determinar cuál es el compuesto en particular que podría provocar las reducciones. El equipo encontró que, respecto al control del dolor de cabeza, no importaba cuánto tetrahidrocannabinol (THC) o cannabidiol (CBD) contenía un lote de marihuana en particular. El TCH y el CBD son los ingredientes más comúnmente estudiados de la marihuana, anotó el equipo de Cuttler.

"Podría tratarse de otro de los más de 100 fitocannabinoides de la planta de cannabis", observó, y añadió que "simplemente no hay suficiente investigación ahora mismo sobre esos otros constituyentes para saberlo".



Al mismo tiempo, "siempre me he preguntado si el cannabis simplemente reduce el distrés emocional que implica el dolor y que lo exacerba, lo que hace que el dolor sea más tolerable", dijo Cuttler. "En otras palabras, quizá el cannabis hace que el dolor importe menos a las personas". Pero, una vez más, el estudio no abordó esa posibilidad.



"Sin embargo, sí encontramos que el cannabis no se asociaba con el dolor de cabeza debido a un uso excesivo de medicamentos", anotó, "que es un inconveniente común de los tratamientos más convencionales". Ese tipo de dolor de cabeza puede afectar a los pacientes que tienden a usar el mismo medicamento una y otra vez para tratar su dolor de cabeza.



Y el equipo también observó que, cuando se trata del uso de la marihuana para tratar los dolores de cabeza, más no parecía significar más. "No encontramos ninguna evidencia de que unas dosis más altas tuvieran una mayor, ni una menor, efectividad que las dosis más bajas", señaló Cuttler, "lo que podría sugerir que las microdosis quizá serían suficiente para algunas personas".



Pero aunque describió que el uso de la marihuana tradicional como "bastante bien tolerado", Cuttler dijo que su equipo encontró que, con el tiempo, los pacientes reportaron usar cada vez más marihuana, al mismo tiempo que obtenían menos beneficio respecto al control del dolor de cabeza.



Y se trataba de pacientes que tendían a alabar más las virtudes analgésicas de la marihuana desde el principio, dado que habían buscado tratamiento con marihuana de forma proactiva con esa finalidad. (El estudio no incluyó un grupo de comparación con personas que no fueran usuarias).