¿Por qué lloraba Dayaris Flores antes de ser asesinada junto a otros dos jóvenes en Colón?

Fotos en vida de Bella Dayaris Flores, jovencita que fue asesinada en Balfate, Colón, junto con otros dos jóvenes en un crimen en el que la policía dice una cosa y la familia de ella, otra.
La hipótesis de las autoridades es que se trata de un ajuste de cuentas. Uno de los jóvenes asesinados tenía antecedentes penales.
La familia de la quinceañera asegura que a ella le habían dado jalón, pues salió de San Pedro Sula con rumbo a Sabá.
Mientras retiraban su cuerpo de la morgue de La Ceiba, la familia de la jovencita aseguró que "era una muchacha de dominio" y que vivía con su familia en la Rivera Hernández.
Las otras dos personas que murieron en la masacre fueron identificadas como Antony Alfredo Gálvez Vela y Luis Fernando Arita.
Las autoridades informaron que Antony Alfredo Gálvez Vela, quien era el único originario de Balfate, Colón, tenía antecedentes penales por portación ilegal de armas.
Vecinos del lugar informaron que luego de escucharse las múltiples detonaciones de armas de grueso calibre, del lugar salieron vehículos en los que se presumen se transportaban los asesinos de los jóvenes.
Dayaris fue descrita por sus familiares como una persona alegre. Tenía 15 años y vivía en San Pedro Sula en el sector Rivera Hernández.
"Ay, mi niña", escribió una familiar que a través de las redes sociales puso varios estados en honor a la jovencita.
Entre algunos de sus recuerdos aparecían fotos y un video llamó la atención.
En el material gráfico se miraba a Dayaris llorando, pero al mismo tiempo sonreía.
"¿Por qué llorás, Dayaris", le preguntaba alguien al fondo, mientras la joven intentaba taparse el rostro.
Luego ella mostró que estaba viendo un video del personaje de dibujos Peppa Pig. "Es que Peppa murió", indicó y luego todos soltaron las carcajadas.