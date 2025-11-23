"No se baje, andamos poquitos": Así fueron los últimos minutos de vida de oficial en Chamelecón

Al ubicar al sospechoso en la colonia La Providencia, Vargas se habría tomado la decisión de lograr la captura y se bajó del vehículo en el que se transportaba para ingresar a una vivienda de dos plantas. De acuerdo con el reporte oficial, justo cuando tomó el portón de la casa para abrirlo comenzaron los disparos, hiriéndolo de gravedad.