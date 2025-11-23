"No se baje, andamos poquitos": Así fueron los últimos minutos de vida de oficial en Chamelecón

Una investigación exclusiva de Diario La Prensa reveló datos que pocos conocen en torno a la muerte del subcomisario de la policía Joel Esteban Vargas, quien fue abatido en Chamelecón cuando intentaba capturar a Jorge Godoy alias "El Chifle" (foto de la izquierda). Conozca todos los detalles de este caso que ha enlutado a la Policía Nacional.
Quien fuera jefe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Frank Alexis Morris Ruiz, fue asesinado a balazos la noche del viernes 22 de agosto en un aparente intento de asalto registrado en la colonia Los Laureles de la capital.
El martes 18 de noviembre, Vargas lideraba un operativo en el que buscaba a un pandillero implicado en el crimen de Morris.
Las autoridades policiales informaron que Vargas se trasladó desde Tegucigalpa para cumplir la misión de ubicar al sospechoso, y que unos ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) le brindaron apoyo en la búsqueda.
Se informó que los superiores de Vargas le indicaron que, una vez localizado el objetivo, solicitara refuerzos debido a lo peligroso de la zona, dominada por la Pandilla 18, pero el oficial no lo hizo.
Al ubicar al sospechoso en la colonia La Providencia, Vargas se habría tomado la decisión de lograr la captura y se bajó del vehículo en el que se transportaba para ingresar a una vivienda de dos plantas. De acuerdo con el reporte oficial, justo cuando tomó el portón de la casa para abrirlo comenzaron los disparos, hiriéndolo de gravedad.
Los policías que lo acompañaban repelieron el ataque. Vargas fue trasladado de inmediato a la clínica policial en el barrio La Guardia, pero falleció.
Según lo relatado por las autoridades policiales, el oficial no quiso esperar refuerzos debido al deseo de concretar la captura, pese a que sus acompañantes le advirtieron: “no se baje oficial porque andamos poquitos y no sabemos cuántos hay adentro”.
También se señaló como error que el vehículo en el que se desplazaba la patrulla pasó varias veces frente a la vivienda, lo que alertó a los pandilleros.
Indicaron que el detenido es un menor de 16 años, a quien se le decomisó un fusil AR-15 y municiones.
Las autoridades cerraron la colonia Providencia, que colinda con la San Antonio y la Montebello. Los resultados llegaron rápido.
Horas después de la muerte del subcomisario Vargas, capturaron a siete pandilleros, entre ellos el responsable de su crimen.
El aprehendido fue remitido a la Fiscalía por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, atentado, portación de arma de uso prohibido y asociación para delinquir.
Otro de los capturado fue "Chifle", quien era el objetivo del subcomisario Vargas.
La Policía informó que a los otros cinco pandilleros detenidos están siendo investigados por la comisión de otros delitos.
Los restos del subcomisario Vargas fueron sepultados en su natal Choluteca.