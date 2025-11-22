Esposa de Brayan Tábora sorprende con inesperado relato en redes

Christa Martínez, esposa de Brayan Tábora, a quien la corte le ratificó condena por crimen de un pariente, sorprendió recientemente en redes sociales tras publicar un inesperado relato.
La joven madre, a través de un video en sus redes sociales, reveló los momentos que atraviesa en su vida, luego de que su esposo Brayan Tábora haya recibido una ratificación de condena por asesinato de un pariente en 2015.
"Hay momentos donde no tengo ganas de nada, solo quiero seguir durmiendo y hoy es un día de esos, no me quiero levantar, solo quiero estar aquí y que Dios me abrace", inicia relatando en el video.
No es para menos que la familia Tábora Martínez atraviesa una difícil etapa en sus vidas, luego que un fallo de la Corte Suprema ratificara la condena de 15 años de prisión contra los hermanos Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano por el homicidio de su primo, José Antonio Montoya Tábora.
En el corto video publicado en su cuenta de Tiktok, Christa explica que han sido días muy difíciles luego de ese episodio.
"Han sido días difíciles, las marcas se han ido y las amistades se han ausentado", relata en tono de consternación.
Agrega: "Al mal tiempo buena cara y venimos con la frente en alto y la mirada hacia el cielo".
En el video, incluso Christa promociona su negocio familiar emprendido por su esposo Brayan Tábora.
El 7 de octubre de 2023, los hermanos Tábora Serrano fueron hallados culpables por el crimen cometido el 20 de octubre de 2015.
El fallo de la Sala de lo Penal pone fin a un proceso que se extendió por casi una década desde el asesinato de José Antonio Montoya Tábora, logrando la justicia que la familia del joven esperaba.
La ratificación de la condena, dictada en 2022, significa que la sentencia de 15 años es ahora firme y ejecutable, y la policía debe ejecutar una orden de captura para que sean enviados a prisión y cumplan su condena.
A la fecha, Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora siguen en libertad. Según se informó, el incumplimiento de la captura se debe a que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha remitido el expediente del caso a la secretara del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.