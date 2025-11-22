  1. Inicio
A "El Pozo" envían a supuestos pandilleros de la 18 capturados en Chamelecón

Los detenidos Eduin Vicente Martínez Flores, Cristian Edgardo Fernández Herrera y Maviwon Mauricio Ramírez Madrid fueron trasladados a "El Pozo" donde cumplirán el término de ley.

1 de 10

Las autoridades confirmaron que varios supuestos miembros de la pandilla 18 fueron capturados en Chamelecón y enviados a prisión preventiva en "El Pozo", la cárcel de máxima seguridad ubicada en Ilama, Santa Bárbara, mientras continúan las investigaciones en su contra.
2 de 10

La captura de los tres cabecillas se realizó en un operativo coordinado entre la DIPAMPCO y la FESCCO, en respuesta a actividades criminales que incluían extorsión, sicariato y amenazas a la población de Chamelecón.
3 de 10

Según los informes oficiales, los capturados están señalados de delitos relacionados con extorsión, tráfico de drogas y asociación ilícita.
4 de 10

Los detenidos fueron identificados inicialmente con los alias “Picudo”, “Chuki” y “Maviwon”, quienes cuentan con historiales delictivos.
5 de 10

Sus repectivos nombres corresponden a Eduin Vicente Martínez Flores, Cristian Edgardo Fernández Herrera y Maviwon Mauricio Ramírez Madrid.
6 de 10

Durante la audiencia inicial, un juzgado penal nacional ordenó que los sospechosos fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, donde cumplirán el término de ley de seis días mientras se realiza la investigación.
7 de 10

A los detenidos también se les investiga con los recientes hechos violentos en el sector Chamelecón.
8 de 10

En el procedimiento, las autoridades incautaron fusiles AK-47, armas cortas, munición y drogas, evidenciando la peligrosidad de los imputados y su implicación en delitos graves.
9 de 10

También varios cuadernos donde los implicados tenían los nombres de los negocios que presuntamente extorsionaban.
10 de 10

Según informes policiales, los detenidos cuentan con antecedentes delictivos extensos, relacionados con homicidios y otros actos violentos vinculados a la Pandilla 18.
