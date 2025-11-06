"Amenazó con matar a mi mamá o mi papá": Dayani tras ser atacada a mordidas por su expareja

La joven madre contó que, durante la agresión, solo pudo pensar en sus dos hijos y en la necesidad de protegerlos de la violencia de su padre: “Lo único que quiero es que se haga justicia, porque llegar a estas cosas es complicado. Mis niños están en un estado que ni yo sé cómo los voy a atender, porque no quiero ni salir de la casa donde estoy ahora”.