"Amenazó con matar a mi mamá o mi papá": Dayani tras ser atacada a mordidas por su expareja

Dayani Acosta, una joven madre de 19 años, se pronunció en referencia al ataque que sufrió la noche del martes 4 de noviembre cuando fue atacada a golpes y mordidas por su expareja, Héctor Adrián Navarro López, en su casa en El Pedregal, Olancho. Esto fue lo que dijo.
La joven pidió ayuda pública luego de ser víctima del violento ataque y relató que el miedo por la seguridad de sus hijos aún persiste debido a que su expareja se encuentra prófugo de la justicia.
Según contó, la violencia no era un hecho aislado, sino que sufría agresiones constantes por parte de Navarro López, quien la amenazaba si alguna vez acudía a las autoridades.
Dayani explicó que las amenazas incluían daños a sus familiares como "matar a sus papás" si denunciaba los golpes, lo que la mantenía atemorizada dentro de su hogar.
"En varias ocasiones, cuando me llegó a golpear, él me decía que si lo denunciaba iba a matar a mi madre o a mi padre", reveló. El ataque más reciente ocurrió mientras la joven se encontraba sola, y Navarro entró en la casa iniciando una agresión física que incluyó mordidas y golpes en distintas partes de su cuerpo.
“Él se inventaba cosas, decía que yo vivía con su hermano, pero no es así, porque me mantenía encerrada y no salía a ningún lado. Todo el mundo pensaba que yo vivía con él y todo parecía normal”, relató Dayani, con evidente angustia.
La joven madre contó que, durante la agresión, solo pudo pensar en sus dos hijos y en la necesidad de protegerlos de la violencia de su padre: “Lo único que quiero es que se haga justicia, porque llegar a estas cosas es complicado. Mis niños están en un estado que ni yo sé cómo los voy a atender, porque no quiero ni salir de la casa donde estoy ahora”.
Del día del ataque, Dayani recordó: "Yo no salí huyendo, me desmayé e incluso me tenía encerrada en la casa donde vivíamos. Mi mamá salió a comprar a la pulpería y yo le pedí ayuda, le pedí que buscara la manera de sacarme de esa casa".
A pesar de sus heridas físicas, Dayani señaló que el impacto emocional ha sido enorme, y que los niños necesitan acompañamiento y apoyo psicológico ante la difícil situación que les tocó vivir.
La joven también enfatizó que lo único que espera es que la justicia actúe y que Navarro López sea detenido para que no represente un peligro para ella ni para los demás miembros de su familia.
La madre de Dayani confirmó que el agresor había ejercido violencia sobre Dayani desde hace tiempo y que ya se habían presentado denuncias previas ante la Policía Nacional: “Desde hace tiempo la venía golpeando; incluso yo había puesto la denuncia en la DPI. Ella se había ido a la casa porque él iba a golpearla. Él fue a la casa, la golpeó y le rompió el teléfono. Tengo pruebas de eso".
Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de Navarro López por los delitos de privación injusta de la libertad agravada y violencia contra la mujer, la víctima y su familia claman por una pronta respuesta, esperando que la justicia garantice protección y seguridad para la joven madre y sus hijos.