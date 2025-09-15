Belleza sampedrana: Kristen Alfaro, la bella palillona del Instituto Luis Bográn

La joven Kristen Alfaro, palillona del Instituto Luis Bográn de San Pedro Sula, brilló este 15 de septiembre en los desfiles patrios de la ciudad industrial. La joven, con su elegante traje negro, se destacó con sus coreografías y belleza.
La joven estudiante posó para el lente de Diario LA PRENSA y dejó varias imágenes que evocan fervor patrio y belleza sampedrana. La estudiante lució contenta al rendirle honores a la Patria durante los desfiles en San Pedro Sula, en la avenida Circunvalación.
Unos 40 centros educativos engalanaron las avenidas sampedranas con sus desfiles coloridos y solemnes. Las palillonas, como cada año, se robaron las miradas de los asistentes y las cámaras siguieron sus pasos. Fue el caso de la joven Kristen Alfaro.
Alfaro estudia en el Luis Bográn, uno de los destacados cada año en los desfiles sampedranos.
Honduras celebra este 15 de septiembre sus 204 años de independencia, una fecha que remonta a 1821, cuando las provincias de la Capitanía General de Guatemala decidieron romper con el dominio español.
El acta fue firmada en Guatemala el 15 de septiembre y llegó a Comayagua —entonces capital hondureña— el 28 de ese mes, siendo ratificada oficialmente el 1 de octubre de 1821. Con esto comenzó una etapa de cambios políticos en la que Honduras pasó de estar vinculada al Imperio Mexicano de Iturbide a formar parte, en 1823, de la República Federal de Centroamérica, unión que duró hasta 1839.
En los desfiles patrios de Honduras, las palillonas son jóvenes estudiantes que forman parte de los cuadros de honor de los institutos y colegios. Se distinguen por portar un palo o bastón decorado, que hacen girar con destreza mientras marchan al ritmo de las bandas marciales.
El JTR se lució con una nutrida participación. El instituto celebrará 100 años y su banda marcial se destacó como cada año en los desfiles sampedranos.
La lluvia que cae sobre San Pedro Sula y el cielo nublado no detuvieron a miles de estudiantes sampedranos para rendirle honores a la Patria este 15 de septiembre en la ciudad.
Los desfiles en San Pedro Sula comenzaron a las 7:00 a.m. con la participación de aproximadamente 40 instituciones educativas que decorarán con coreografías, trajes típicos, música y un desfile tradicional las calles y avenidas de la Capital Industrial.
El fervor cívico marcó el inicio de la jornada en San Pedro Sula. Desde muy temprano, palillonas, pomponeras, reinas escolares, bandas y grupos folclóricos transformaron la ciudad en un mosaico de colorido y fervor cívico.
La avenida Circunvalación, convertida en escenario patrio, se llenó de música, tambores y voces infantiles que recordaron a todos que la independencia no solo se celebra, sino que se hereda con ternura y civismo a las nuevas generaciones.