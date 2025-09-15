¿Quién es la bella maestra que roba miradas en los desfiles de SPS?

Una bella maestra roba miradas en los desfiles 2025 en San Pedro Sula.
¿Cuál es su nombre y a que centro educativo representa la docente?
Su nombre es Maholy Gonzales y es profesora del Centro de Educación Media Gubernamental Eusebio Fiallos.
La atractiva profesional de la educación viste una camisa color blanco, con una guacamaya al costado izquierdo, y un pantalón de tela color rojo.
Su belleza ha cautivado a los presentes en los desfiles en la Capital Industrial.
La maestra acompaña a sus alumnos en los desfiles 2025 en la zona norte del país.
Maholy Gonzales, maestra del centro educativo Eusebio Fiallos.