Entre lágrimas y orgullo, padres del inspector Kevin Pérez reciben su título póstumo

El día de la graduación se convirtió en un homenaje a la vida y valentía del inspector Kevin Pérez Vargas. Hoy, sus padres recibieron su título universitario en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), donde Kevin fue reconocido con la medalla y el título de Máster en Dirección de Recursos Humanos, honor que se le otorga de manera póstuma.
La historia de Kevin es un ejemplo de entrega. Hace dos meses, falleció mientras intentaba salvar a un menor arrastrado por las fuertes corrientes de un crique en el barrio Cabañas, en San Pedro Sula. Su heroísmo no pasó desapercibido y hoy la comunidad lo despide con respeto y admiración.
Todo ocurrió la tarde del domingo 14 de septiembre. Elvis Bautista Guillén, su hermano Erick y sus primos jugaban cerca de la quebrada La Primavera, en la residencial Los Arcos. Cuando la chancleta de Erick cayó al agua, Elvis se lanzó sin pensarlo a recuperarla.
Kevin Pérez Vargas, que estaba cerca, vio lo que ocurría y no dudó en actuar. Se lanzó al agua para salvarlos y logró rescatar a uno de los menores, pero lamentablemente fue arrastrado junto a Elvis por la corriente. Desde ese momento comenzó el dolor de su familia.
Tras 24 horas de intensa búsqueda, el cuerpo de Kevin fue encontrado entre la 19 y 20 calle, en un punto conocido como Las Pozonas, sector Las Palmas. La noticia llenó de tristeza a sus seres queridos y a toda la comunidad policial.
Hoy, su padre y su madre lo recuerdan con orgullo. Hablan de él como un hijo ejemplar que dio su vida para salvar la de otro niño.
El inspector Pérez era el subjefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) en San Pedro Sula.
La ceremonia de graducación estuvo llena de muchas emociones y admiración hacia Kevin.
El homenaje incluyó la entrega oficial de su título y medalla de Máster, un reconocimiento a sus estudios, esfuerzo y dedicación, que ahora se convierte en símbolo de su heroísmo y ejemplo para futuras generaciones.
Kevin Pérez Vargas será recordado no solo como un oficial valiente, sino también como un joven que soñaba, estudiaba y trabajaba con pasión. Su historia inspira a muchos a actuar con coraje y a poner siempre la vida de los demás por delante.