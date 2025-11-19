  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

Restablecen vuelos locales en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales

Las autoridades del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) emitieronun comunicado anoche en el que aseguran que se restablecieron ciertos servicios en el aeropuerto Ramón Villeda Morales y que continúan con las acciones para restablecer el 100% de la operación

  • 19 de noviembre de 2025 a las 18:38 -
Restablecen vuelos locales en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales
1 de 9

El avión de carga A-330 se salió de la pista durante un procedimiento de aproximación a la pista el mediodía del martes 18 de noviembre en el aeropuerto Ramón Villeda Morales

 Foto: Cortesía The Flight.hn
Restablecen vuelos locales en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales
2 de 9

Muchos viajeros del Villeda Morales fueron enviados a tomar vuelos al aeropuerto Palmerola, en Comayagua. Otros esperaron en la terminal sampedrana.

 Fotos: Neptaly Romero/La Prensa
Restablecen vuelos locales en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales
3 de 9

En horas de la tarde noche de este miércoles, el Servicio Nacional Aeroportuario, (SAN), informó en un comunicado que había restablecido algunos servicios en el Villeda Morales a partir de las 12:00 pm.

Restablecen vuelos locales en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales
4 de 9

Por el Villeda Morales circula un promedio de 3,000 pasajeros cada 24 horas. Se estima que el perjuidio y retraso afectó a esa cantidad de personas.
Restablecen vuelos locales en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales
5 de 9

El SAN aseguró en el comunicado que restableció servicios exclusivamente para vuelos nacionales de categorías A y B, y que continúa aplicando los procedimientos estandar Aircraft Recovery para restablecer la operatividad completa.
Restablecen vuelos locales en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales
6 de 9

Los vuelos restablecidos son aviones pequeños que viajan a Roatán, La Ceiba y Tegucigalpa.
Restablecen vuelos locales en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales
7 de 9

Las autoridades del Villeda Morales informaron que las aerolíneas serán las responsables de reprograr los vuelos a sus pasajeros y que el SAN continúa con el proceso de retiro del avión de carga de la pista.
Restablecen vuelos locales en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales
8 de 9

Anoche se informó que estaban a la espera de personal técnico de Colombia para iniciar el proceso de remoción del avión, ya que este se salió de la pista y no había personal capacitado para dirigir la operación.
Restablecen vuelos locales en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales
9 de 9

El aeropuerto Ramón Villeda Morales está en proceso de remodelación con una inversión de 300 millones de dólares por parte del Gobierno. Expertos dijeron que no había necesidad de cerrar todos los servicios.

Cargar más fotos