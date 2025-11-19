Restablecen vuelos locales en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales

El avión de carga A-330 se salió de la pista durante un procedimiento de aproximación a la pista el mediodía del martes 18 de noviembre en el aeropuerto Ramón Villeda Morales
Muchos viajeros del Villeda Morales fueron enviados a tomar vuelos al aeropuerto Palmerola, en Comayagua. Otros esperaron en la terminal sampedrana.
En horas de la tarde noche de este miércoles, el Servicio Nacional Aeroportuario, (SAN), informó en un comunicado que había restablecido algunos servicios en el Villeda Morales a partir de las 12:00 pm.
Por el Villeda Morales circula un promedio de 3,000 pasajeros cada 24 horas. Se estima que el perjuidio y retraso afectó a esa cantidad de personas.
El SAN aseguró en el comunicado que restableció servicios exclusivamente para vuelos nacionales de categorías A y B, y que continúa aplicando los procedimientos estandar Aircraft Recovery para restablecer la operatividad completa.
Los vuelos restablecidos son aviones pequeños que viajan a Roatán, La Ceiba y Tegucigalpa.
Las autoridades del Villeda Morales informaron que las aerolíneas serán las responsables de reprograr los vuelos a sus pasajeros y que el SAN continúa con el proceso de retiro del avión de carga de la pista.
Anoche se informó que estaban a la espera de personal técnico de Colombia para iniciar el proceso de remoción del avión, ya que este se salió de la pista y no había personal capacitado para dirigir la operación.
El aeropuerto Ramón Villeda Morales está en proceso de remodelación con una inversión de 300 millones de dólares por parte del Gobierno. Expertos dijeron que no había necesidad de cerrar todos los servicios.