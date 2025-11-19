  1. Inicio
¿Por qué el cierre de la 4 calle en Guamilito y por cuanto tiempo?

Hay equipos municipales trabajando desde hace varios días. Las lluvias generaron daño grave a la infraestructura, por lo que fue necesario intervenir con urgencia.

  • 19 de noviembre de 2025 a las 15:25 -
  • Lisseth García
¿Por qué el cierre de la 4 calle en Guamilito y por cuanto tiempo?
Las últimas lluvias han generado problemas no solo de inundaciones, también en la infraestructura de distintas partes de la ciudad, entre ellos en el barrio Guamilito.

 FOTOS: Neptaly Romero/LA PRENSA
¿Por qué el cierre de la 4 calle en Guamilito y por cuanto tiempo?
Los equipos municipales permanecen trabajando en la cuarta calle entre la 5 y 6 avenidas del barrio Guamilito en el noroeste de la ciudad.

 Neptaly Romero
¿Por qué el cierre de la 4 calle en Guamilito y por cuanto tiempo?
El gerente de infraestructura municipal, Luis Beltran, explicó que las lluvias formaron un socavon en esa calle por lo que fue intervenida la vía.

 Neptaly Romero
¿Por qué el cierre de la 4 calle en Guamilito y por cuanto tiempo?
El gerente de infraestructura municipal, Luis Beltrán, explicó que el hundimiento es grande y se procedió a repararlo ante el peligro que representa.

 Neptaly Romero
¿Por qué el cierre de la 4 calle en Guamilito y por cuanto tiempo?
Los equipos llevan ya trabajando varios días, pero se extenderán a dos semanas, ya que el problema de infraestructura es grande.
¿Por qué el cierre de la 4 calle en Guamilito y por cuanto tiempo?
El hundimiento socavó el drenaje pluvial y rompió una de las paredes de concreto dañando parte de la calle explicaron los encargados de infraestructura.

¿Por qué el cierre de la 4 calle en Guamilito y por cuanto tiempo?
Así se observa el socavón que se formó en la cuarta calle del barrio Guamilito entre la 5 y 6 avenidas. Piden precaución y prestar atención a la señalización en estos momentos.
¿Por qué el cierre de la 4 calle en Guamilito y por cuanto tiempo?
El trabajo que se está realizando en estos momentos es el levantamiento de la carpeta asfáltica en su totalidad pues está totalmente dañada porque el pavimento data de muchos años atrás.
¿Por qué el cierre de la 4 calle en Guamilito y por cuanto tiempo?
Los ingenieros detallaron que se tendrá que volver a construir parte del colector del sistema pluvial y tirar de nuevo la carpeta asfáltica para habilitar el tramo dañado. Por dos semanas permanecerá cerrada la vía.
