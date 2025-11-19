¿Por qué el cierre de la 4 calle en Guamilito y por cuanto tiempo?

Las últimas lluvias han generado problemas no solo de inundaciones, también en la infraestructura de distintas partes de la ciudad, entre ellos en el barrio Guamilito.
Los equipos municipales permanecen trabajando en la cuarta calle entre la 5 y 6 avenidas del barrio Guamilito en el noroeste de la ciudad.
El gerente de infraestructura municipal, Luis Beltran, explicó que las lluvias formaron un socavon en esa calle por lo que fue intervenida la vía.
El gerente de infraestructura municipal, Luis Beltrán, explicó que el hundimiento es grande y se procedió a repararlo ante el peligro que representa.
Los equipos llevan ya trabajando varios días, pero se extenderán a dos semanas, ya que el problema de infraestructura es grande.
El hundimiento socavó el drenaje pluvial y rompió una de las paredes de concreto dañando parte de la calle explicaron los encargados de infraestructura.
Así se observa el socavón que se formó en la cuarta calle del barrio Guamilito entre la 5 y 6 avenidas. Piden precaución y prestar atención a la señalización en estos momentos.
El trabajo que se está realizando en estos momentos es el levantamiento de la carpeta asfáltica en su totalidad pues está totalmente dañada porque el pavimento data de muchos años atrás.
Los ingenieros detallaron que se tendrá que volver a construir parte del colector del sistema pluvial y tirar de nuevo la carpeta asfáltica para habilitar el tramo dañado. Por dos semanas permanecerá cerrada la vía.