IHSS recibe equipo para cirugía cardiovascular valorado en más de L9 millones

El hospital regional del norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) recibió una importante donación de equipo esta semana.
Esto por parte de una organización estadounidense sin ánimo de lucro que brinda esperanza a niños con cardiopatías en países de bajos ingresos.
Se trata de la organización Gift of Life, que desde el año pasado impulsa la creación de un programa de cirugía cardiovascular que permita a familias hondureñas acceder a este tipo de procedimientos.
Desde 2024, la organización ha realizado más de cinco brigadas, durante las que le han brindado una nueva la esperanza de vida a más de 70 niños, y en las que también han capacitado al personal local.
Esta semana, una nueva brigada llegó al hospital regional, junto con las organizaciones HeartGift y Latidos de Esperazan de El Salvador.
El equipo de Gift of Life trajo consigo una bomba de circulación extracorporea, que es indispensable para este tipo de procedimientos, ya que sustituye la función del corazón y los pulmones durante la cirugía.
También un ecocardiograma portatil para pacientes pediátricos, valorado en 63,000 dólares.
Y una caja completa de instrumentos quirúrgicos especiales para cirugías cardiovasculares.
Esta última valorada en 40,000 dólares.
En total, el equipo donado está valorado en más de L9,000,000. Con esto, el hospital regional avanza hacia la consolidación del programa que esperan funcione de manera autosuficiente en 2028 y que promete cambiar miles de vidas.