¿Por qué se instalaron nuevos semáforos en SPS y cuándo comienzan a funcionar?

30 nuevos semáforos inteligentes se han instalado en las intersecciones donde más accidentes se registran en San Pedro Sula

La instalación de semáforos en puntos estratégicos de San Pedro Sula busca mejorar la regulación del tráfico y reducir los riesgos asociados a la movilidad desordenada.

Todos los semáforos tendrán cámaras que estarán conectadas con el Centro de Movilidad Urbana Municipal de San Pedro Sula.

Con la medida, las autoridades municipales esperan que haya una circulación más segura y ordenada, al tiempo que contribuirá a disminuir la contaminación ambiental y el consumo de combustible, gracias a la reducción de los tiempos de espera en intersecciones congestionadas.

Estudios demuestran que los sistemas semafóricos reducen significativamente los accidentes en cruces de alto riesgo, al establecer tiempos de paso y detención controlados.

Asimismo, los semáforos facilitan el tránsito de peatones en zonas de gran flujo, como áreas escolares y comerciales, disminuyendo el riesgo de atropellos.

Los 30 puntos con más accidentes que han sido detectados son: en el barrio Los Andes, en la 11, 15 y 16 avenida sobre la primera calles.

Además; 2 calle, avenida junior, 7 calle, 15 y 16 avenida del barrio Suyapa. En la 10 calle del segundo anillo, 13 calle, en la tercera avenida, seis calle de Barandillas y 13 calle del barrio Medina. En el bulevar de la Cervecería Hondureña.

En la parte baja de San Pedro Sula, en la 33 calle del Polvorín y más arriba, en la entrada a la colonia San José 5.

En la primera avenida de la avenida Juan Pablo Segundo, también 18, 20, 21, 23 avenida del bulevar Los Próceres. En el Benque, en la 7 Calle, 9 avenida y 7 calle, 8 avenida, entre otros.

Las autoridades dijeron que estos semáforos se pondrán en funcionamiento en este mes de noviembre.

