Así se vivió el día de las elecciones en Honduras: incidencias, participación y primeras tendencias

Más de seis millones de hondureños fueron convocados a votar el 30 de noviembre en las elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierda, o el retorno de los partidos Nacional y Liberal.
Las Elecciones Generales 2025 en Honduras iniciaron la mañana del 30 de noviembre con un mensaje en cadena nacional encabezado únicamente por dos de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE): Marlon Ochoa y Ana Paola Hall. Cossette López no se hizo presente tras declarar que recibió “alertas serias”.
En San Pedro Sula, miles de ciudadanos acudieron desde temprano a los centros de votación. Sin embargo, el retraso en la apertura de varios de los 152 recintos provocó largas filas e inconformidad entre los votantes, quienes habían llegado antes de las 7:00 a.m. para ejercer el sufragio.
La primera candidata presidencial en votar fue Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien llegó al centro básico Centroamérica, en la residencial Centroamérica Este de Comayagüela, alrededor de las 7:20 a.m. Tras saludar a sus simpatizantes y atender a los medios, se dirigió a su urna para emitir el voto.
El inicio de la jornada transcurrió con relativa normalidad, aunque persistieron fallas técnicas en los lectores biométricos y reportes de ausencia de urnas en algunos centros. Francisco Quiroz, coordinador departamental de Juntas Receptoras de Votos, confirmó que los problemas se mantuvieron durante todo el día. Pese a ello, el CNE reiteró que el uso del sistema biométrico era obligatorio.
Una de las incidencias más comentadas ocurrió en San Pedro Sula, donde el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, fue recibido con gritos e insultos al llegar a su centro de votación en el instituto San Vicente de Paúl. Votantes reclamaron que su comitiva ingresó sin hacer fila. Redondo reafirmó su apoyo a Libre tras ejercer el sufragio.
A lo largo de la mañana se observaron filas de adultos mayores en varios centros del país. Pese a dificultades de movilidad o salud, muchos acudieron a votar desde temprano, destacando su compromiso con la jornada democrática.
Por otro lado, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y candidato a la reelección por el Partido Liberal, reaccionó molesto porque un centro de votación no abría y en las afueras había una gran cantidad de personas.
El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, votó en la escuela República de Honduras, en la colonia Alameda de Tegucigalpa. Llegó acompañado de su esposa, Iroshka Elvir, y miembros de su partido, saludando a simpatizantes y medios de comunicación.
Nasry Asfura, aspirante del Partido Nacional, ejerció el voto en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). Arribó como “un ciudadano más”, según sus propias palabras, haciendo fila y esperando su turno. Pidió prudencia ante declaraciones tempranas sobre resultados y denunció supuestas amenazas recibidas durante la jornada.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, votó en el barrio El Espino, en Catacamas, acompañada por su esposo y asesor político, Manuel Zelaya. La mandataria destacó que la participación ciudadana reafirma la soberanía popular.
Uno de los momentos más comentados se produjo en San Pedro Sula, cuando circularon rumores de que el voto del alcalde Roberto Contreras había sido anulado por falta de sello. Sin embargo, él mismo aclaró que la irregularidad se originó por la aglomeración de periodistas y que su sufragio fue validado.
Debido a retrasos en algunos centros, el CNE extendió por una hora el cierre de votación, que finalmente se concretó a las 6:00 p.m. Tres horas después, a las 10:30 p.m., el pleno del organismo electoral compareció para presentar el primer corte de resultados presidenciales preliminares.
Según ese primer boletín, Nasry “Tito” Asfura encabezaba la contienda con 40.56% (561,382 votos), seguido por Salvador Nasralla con 38.90% (538,420 votos) y Rixi Moncada con 19.54% (270,509 votos). También se registraron 27,272 votos en blanco y 49,316 nulos.
En la actualización de las 5:45 a.m. de este 1 de diciembre, el CNE informó que Asfura mantenía la ventaja, aunque la distancia frente a Nasralla se redujo significativamente. Mientras a medianoche la diferencia rondaba los 30,000 votos, el último corte la situó en apenas 4,176 sufragios. Asfura registraba 40.00% (735,703 votos) y Nasralla 39.78% (731,527 votos), en uno de los cierres más estrechos de los últimos procesos electorales.