¿Quiénes van ganando la elección de diputados en Olancho?

En Olancho se eligen a siete diputados al Congreso Nacional. Los resultados del CNE posicionan a Karla Patricia Figueroa Cardoza, del Partido Nacional, en la primera posición (19,433 votos); le sigue Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano, de Libre (23,025 votos); el nacionalista Óscar Eduardo Rivera Henríquez, con 18,750 votos, se ubica tercero. En el octavo puesto aparece Ángel David Sandoval Cerrato, de Libre, con (17,068 marcas).