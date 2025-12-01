¿Quiénes van ganando la elección de diputados en Olancho?

No hay sorpresas en el departamento de Olancho, los candidatos a la reelección en el nivel de diputados están resultando electos tras los resultados que, hasta el momento, ha divulgado el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En Olancho se eligen a siete diputados al Congreso Nacional. Los resultados del CNE posicionan a Karla Patricia Figueroa Cardoza, del Partido Nacional, en la primera posición (19,433 votos); le sigue Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano, de Libre (23,025 votos); el nacionalista Óscar Eduardo Rivera Henríquez, con 18,750 votos, se ubica tercero. En el octavo puesto aparece Ángel David Sandoval Cerrato, de Libre, con (17,068 marcas).
El liberal Samuel Armando de Jesús García Salgado está en la quinta posición, con 8,566 votos; Carlos Eduardo Cano Martínez, del Partido Nacional, es sexto, con 18,493 marcas. Por último, en la séptima ubicación, aparece Marcos Ramiro Lobo, de Libre, con 16,889 votos. Peleando por entrar a la nómina está el liberal Gustavo Adolfo Rosa Barahona.
Otros candidatos como Keyla Merary Molina Mejía, de la Democracia Cristiana, están muy lejos de posicionarse en la lista de siete diputados que aporta el departamento de Olancho al Congreso Nacional.
Sindy Gabriela Ortíz Zelaya, del Partido Liberal, obtiene 6,212 marcas que no le ajustan para acercarse a los primeros lugares de la votación.
Arminda Urtecho Miralda, de Libre, logra 15,871 votos, pero está ubicada en la posición número 17 de la elección de diputados por Olancho.
Ángel Antonio Velásquez Mazzoni, del Partido Nacional, obtiene una muy buena cantidad de votos, pero debido al cociente electoral, aparece en el puesto 21 del conteo del CNE.
Otros candidatos como Karla Yolany Barahona, del Partido Nacional, y José Nectaly Juárez, de Libre, están acumulando una alta cantidad de votos, pero están posicionados en el lugar 26 y 27 de la elección de diputados en Olancho.
Este corte de resultados del CNE corresponde hasta las 10:40 de la mañana de este lunes 1 de diciembre. El CNE continúa cargando más actas al sistema de Transmisión de Resultados Electorales (Trep).
El extenso departamento de Olancho aporta siete diputados al Legislativo y los resultados muestran que no hay sorpresas en dicha votación.