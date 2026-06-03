Estos son los sitios de Honduras que no tendrán luz este jueves 4 de junio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 4 de junio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Valle, Francisco Morazán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en esta zona del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, los cortes se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde e impactarán a sectores como parte de las residenciales Las Uvas y El Sauce, parte de las colonias Las Hadas, Los Ángeles y Santa Bárbara, además de colonia Modelo, El Periodista, Lumias, Villa Santa Mónica, Residencial Robles, Llanos del Potrero, colonia Las Torres e Inestroza. También resultarán afectados establecimientos e instituciones como Nacional de Envases, UCENM, Confitería Venadito, Granitos y Terrazos, Polymer, Prohcosa, Ecohsa y La Voz Evangélica de Honduras HRVC, junto con zonas aledañas.
En otro circuito de la capital, la suspensión del servicio se efectuará de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde e incluirá las colonias Superación, Gracias a Dios, Espíritu Santo, Santa Cecilia, Cantarero López, Lincoln, Nuevos Horizontes, Lomas del Norte, Brisas del Norte, Smith, San Juan Bosco, Nueva Providencia, José Duarte en sus diferentes etapas, Divino Paraíso, Ulloa, Nueva Capital, Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel y Altos de la Laguna. Asimismo, se verán afectadas áreas de El Carrizal, Jardines del Norte, Jardines de El Carrizal, Los Centenos, Laguna de El Pedregal y sectores cercanos a la salida al norte de la ciudad.
En el departamento de Valle, específicamente en Nacaome, los trabajos se ejecutarán entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Entre las comunidades afectadas figuran El Tular, Agua Fría, barrio El Jazmín, El Polvo, Nagarejo, Los Comales, La Brea, El Vado, Agua Caliente, Macuelizo y Playa Grande, además de las bombas de agua de Cerna, plantas solares y zonas vecinas.
Mientras tanto, en Comayagua, las interrupciones se registrarán de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde en sectores de Peña Blanca, Taulabé, Meámbar y Siguatepeque. La medida alcanzará comunidades como Bagope, Los Caminos, Santa Cruz, La Joya, Agua Azul Rancho, Agua Azul Sierra, La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza, San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Agua, Zacapa, Horconcito, El Mogote, San José de Comayagua, La Pita, El Barquito, El Sompopera, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza, Monte de Dios, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta y La Sabana de la Pimienta. En Siguatepeque también se reportan afectaciones en El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II y Río Bonito.
Por su parte, en el municipio de La Lima, Cortés, los trabajos están programados entre las 8:45 de la mañana y las 2:45 de la tarde. Las zonas incluidas son las colonias Predios del Recreo, Flores de Oriente, Suyapa, Campo San Juan, Nuevo San Juan en sus etapas I, II y III, Cruz de Valencia, así como las aldeas El Paraíso, Copén, Copén Viejo y Copén Nuevo.
En el departamento de Colón, los cortes abarcarán amplios sectores de Sabá y Sonaguera entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. En Sabá resultarán afectadas comunidades como Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Chiripa, Pava, Coyol, Chorro y el centro de la ciudad. También se incluyen las colonias Alemán, Brisas de Monga, La Castellana, Cholomeña, Suiza, Las Palmas, Palma Real, Pradera I, II, III y IV, La Standard, Bella Vista, Hábitat, barrio Colombia, Montefresco, Coop. Sabá y Nueva Época. Entre las aldeas impactadas destacan Regadero, Las Golondrinas, Jahuillo, Achiote, Nueva Esperanza, Palos de Agua, Orica, Palos de Agua Arriba, Palos de Agua Abajo, Asapalsa, Bálsamo Oriental, Tepusteca, Sitraproadasa, El Agricultor y El Cinco.
Finalmente, en Sonaguera, la interrupción del suministro afectará a Isletas y a las instalaciones de Standard Fruit Company, incluyendo las empacadoras Guanacaste, La Paz y Santa Inés.