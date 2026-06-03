Estos son los sitios de Honduras que no tendrán luz este jueves 4 de junio

Mientras tanto, en Comayagua, las interrupciones se registrarán de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde en sectores de Peña Blanca, Taulabé, Meámbar y Siguatepeque. La medida alcanzará comunidades como Bagope, Los Caminos, Santa Cruz, La Joya, Agua Azul Rancho, Agua Azul Sierra, La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza, San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Agua, Zacapa, Horconcito, El Mogote, San José de Comayagua, La Pita, El Barquito, El Sompopera, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza, Monte de Dios, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta y La Sabana de la Pimienta. En Siguatepeque también se reportan afectaciones en El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II y Río Bonito.