Las estrellas del fútbol que están siendo electos como diputados

Conozco los rostros de los personajes destacados del fútbol hondureño que ahora ocuparán un puesto en el Congreso Nacional.
El exfutbolista hondureño y mundialista en España 1982, Salomón Názar, figura entre los candidatos que están logrando un escaño en el Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán, bajo la bandera del Partido Liberal.
Osman Chávez, exseleccionado hondureño y participante en el Mundial de Sudáfrica 2010, está logrando nuevamente un curul en el departamento de Cortés, siendo reelecto como diputado por el Partido Demócrata Cristiano (DC).
Samuel García, quien preside al club Potros de Olancho, está obteniendo nuevamente un escaño en el Congreso, al ser reelecto como diputado por el Partido Liberal en el departamento de Olancho.
Ricardo Elencoff, presidente del Real Sociedad de Toco, está logrando la reelección como diputado por el departamento de Colón bajo la bandera del Partido Liberal.
Alberto Chedrani, reconocido dirigente deportivo, está asegurando nuevamente su permanencia en el Congreso al ser reelecto como diputado por el departamento de Cortés bajo el Partido Nacional.
Sin embargo, hay algunos que no están siendo favoritos por el voto de la gente.
Wilmer Cruz, exguardameta de la Selección Nacional, no logró asegurar su continuidad como diputado de Libre en el departamento de Cortés, ya que quedó fuera desde el proceso de elecciones internas.
Benigno Pineda, exárbitro hondureño, no figura entre los candidatos electos en Santa Bárbara, departamento que asigna nueve diputaciones.